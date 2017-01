Roßweinerinnen punkten doppelt Bislang hatten die Volleyballerinnen des RSV keinen Sieg auf der Habenseite stehen. Jetzt sind es gleich zwei.

Endlich mal Grund zum Jubeln. Die neuformierte Mannschaft des Roßweiner SV hat Tabellennachbar SG Wurgwitz mit 3:2 bezwungen.

indy Girbig (34) ist der etatmäßige Kapitän des RSV und fungiert zudem als Mannschaftsleiterin.

Das Lachen ist zurückgekehrt bei den Volleyball-Mädels des Roßweiner SV. Nachdem für die Muldenstädterinnen im bisherigen Saisonverlauf der Bezirksklasse Staffel West noch kein Sieg zu Buche stand, konnten die Spielerinnen um Trainer René Geschke und Mannschaftsleiterin Cindy Girbig gleich zweimal punkten. Einerseits mit einem 3:2-Sieg gegen Tabellennachbar SG Wurgwitz und andererseits kampflos gegen die SG Motor Wilsdruff I. Damit rangieren die Roßweinerinnen derzeit auf dem achten Platz und besitzen nun wieder durchaus Möglichkeiten, nach vorn weiteren Boden gutzumachen. Der Döbelner Anzeiger sprach mit dem etatmäßigen Kapitän Cindy Girbig, die Nachwuchs erwartet, und sich deshalb derzeit nur von außen ins Spiel einbringen kann.

Cindy Girbig, wie schwer fällt es, auf der Bank ruhig zu bleiben, wenn man nicht mitspielen darf?

Sehr schwer. Es ist momentan so, dass ein paar Leistungsträger aufgrund von Schwangerschaften und Hausbau nicht dabei sind. Die Mannschaft musste sich neu formieren. Zwar gibt es den Zugang von zwei neuen Spielerinnen, doch die müssen natürlich auch erst integriert werden. Und da ist es nicht so einfach, ruhig zu bleiben. Aber unter den gegebenen Bedingungen machen es die Mädels ganz ordentlich.

Neben den neuen personellen Bedingungen kann die Mannschaft in der neuen Saison auch in einer neuen Halle spielen. Inwieweit hat das die Bedingungen verbessert?

Darüber sind wir sehr glücklich. Diese Halle ist viel besser als die alte. Schon allein von der Temperatur her. Auch müssen wir nicht mehr nach Hainichen oder Nossen fahren. Das fällt weg und das macht es natürlich leichter.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist die Mannschaft vor zwei Jahren in ein Loch gefallen. Tragen die neuen Rahmenbedingungen dazu bei, dass sich der Roßweiner SV langsam aber sicher wieder fängt?

Wir hoffen es. Aber aufgrund von drei Schwangerschaften ist es schon schwierig, das zu kompensieren. So versuchen wir erst einmal die Klasse zu halten, um dann eine Mannschaft neu aufzubauen.

Wie groß ist derzeit der Kader?

Acht Spielerinnen. Das ist eindeutig zu wenig. Aber es ist im Landkreis schwierig, Nachwuchs zu bekommen, der Volleyball ligamäßig spielen will.

Sozusagen sind volleyballbegeisterte Mädels beim Roßweiner SV durchaus willkommen?

Natürlich. Die müssen Spaß am Spiel mitbringen, die Lust am Volleyball. Und sie müssen Ehrgeiz haben, zu trainieren und auch an Punktspielen teilzunehmen.

Wie plant man beim Roßweiner SV für die Zukunft?

Erst einmal diese Saison. Wir wollen natürlich weiterspielen, aber das kann man nur von Saison zu Saison planen. Wir wollen schon dranbleiben, denn wenn wir noch aufhören würden, wäre es schwierig den Punktspielbetrieb aufrecht zu erhalten. Deswegen wollen wir als Mannschaft auch zusammenbleiben und weitermachen.

Was wünschen Sie den Mädels und dem Trainer für den Rest der Saison?

Ich wünsche ihnen natürlich sportlichen Erfolg, sodass wir die Klasse halten und nicht absteigen müssen. Und dass sie weiter Spaß am Spiel haben und dranbleiben!

Gespräch: Dirk Westphal

