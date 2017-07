Boxen Roßweinerin verliert Auftaktkampf Für Emily Mauermann ist die Europameisterschaft schnell beendet. Dennoch ist der Trainer nicht unzufrieden.

Emily Mauermann (links) mit ihrer Teamgefährtin Maxi Klötzer und Trainer René Benirschke bei der Europameisterschaft. © Boxverband Sachsen

Emily Mauermann vom Roßweiner SV, die am Landesstützpunkt Boxen in Chemnitz trainiert, zog bei der Jugend-Europameisterschaft in Sofia (Bulgarien) gleich ein schweres Los. Sie traf in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm auf die Italienerin Giordana Sorrentino und verlor den Kampf einstimmig nach Punkten.

Rene Benirschke, Trainer am Landesstützpunkt Chemnitz und Betreuer der Nationalmannschaft in Sofia, nahm seine Athletin aber in Schutz. „Emily hatte die schwerste Gruppe im Jugendbereich. Egal welches Los sie bekommen hätte, es wäre eine mächtige Aufgabe gewesen“, sagte Benirschke. Die Italienerin sei einfach abgeklärt und routiniert zu Werke gegangen. „Sie zwang Emily zu Fehlern, die Sorrentino knallhart ausnutzte“, so Benirschke.

Dennoch hat die Roßweinerin aus Sicht des Trainerteams alles andere als enttäuscht. „Sie hat stets zielbewusst und ehrgeizig alles gegeben, aber leider war für uns an dieser Stelle nicht mehr drin“, sagte der Trainer.

Immerhin konnte sich das deutsche Team aber über eine Medaille freuen. Maxi Klötzer, die ebenso wie Emily Mauermann am Landesstützpunkt trainiert, holte in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm Bronze. Nun heißt es für die Sportlerinnen erst mal Pause, denn ab August beginnen schon die Vorbereitungen auf die nächsten Höhepunkte. Die reichen vom internationalen Chemnitzer Boxturnier bis zu den Deutschen Meisterschaften, die gleichzeitig ein Nominierungskriterium für die U19-Weltmeisterschaft darstellen. „Und da wollen wir definitiv hin“, so Trainer René Benirschke. (DA/she)

