Roßweinerin kandidiert für Linken-Kreisvorsitz Marika Tändler-Walenta bewirbt sich um die Nachfolge von Falk Neubert. Sie hat einen zwölf Seiten langen Plan entwickelt.

Marika Tändler-Walenta lebt in Roßwein. Die Sprecherin des Kreisverbandes Die Linke möchte deren Vorsitzende werden. © privat

Marika Tändler-Walenta stellt sich als Kreisvorsitzende für die mittelsächsische Linke zur Wahl. Diese findet im Rahmen des Kreisparteitages am kommenden Sonnabend, 21. Oktober, in Leisnig statt. Gegenwärtig sei sie die einzige Bewerberin um den Posten, teilte die 33-Jährige am Dienstag mit. Aktuell hat diesen Posten Falk Neubert inne. „In enger Absprache mit ihm habe ich mir diesen Schritt genau überlegt. Es ist wichtig, die nächste Generation ranzulassen. Wir stehen gerade nach der Bundestagswahl vor großen strukturellen und thematischen Herausforderungen“, sagt die Roßweinerin auf DA-Nachfrage. Die Mutter zweier Kinder hat einen zwölfseitigen Zukunftsplan für den Kreisverband entwickelt. Dieser hat vier politische Schwerpunkte: Arbeitsmarkt und Altersarmut, dritte Generation Ost, klein- und mittelständische Unternehmen sowie das friedenspolitische Profil.

Zentrales Thema beim Kreisparteitag wird die Auswertung der Bundestagswahl sein. Die Ergebnisse werden diskutiert und Schlussfolgerungen aus sächsischer Perspektive gezogen. „Ich freue mich, dass wir als Gast den Fraktions- und Landesvorsitzenden Rico Gebhardt begrüßen können“, so Marika Tändler-Walenta. Außer dem neuen Vorstand werden die Delegierten für den Bundesparteitag sowie die Mitglieder für die Landesseniorenkonferenz der Partei Die Linke in Sachsen gewählt. (DA/sol)

Kreisparteitag Die Linke, Sonnabend, 21. Oktober, 10 bis 16 Uhr, Schützenhaus Leisnig, Chemnitzer Str. 103

