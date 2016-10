Roßweinerin holt Meistertitel Emily Mauermann hat ihre Kämpfe sicher gewonnen. Der Start ist allerdings fraglich gewesen.

Emily Mauermann vom Roßweiner SV hat ihren zweiten Deutschen Meistertitel geholt. © privat

Bei den Deutschen Meisterschaften in Dorf Mecklenburg bei Wismar konnte die Roßweinerin Emily Mauermann ihren Deutschen Meistertitel aus dem vergangenen Jahr eindrucksvoll verteidigen. Die Vorbereitung auf die diesjährigen Meisterschaften verlief für Emily Mauermann, die am Stützpunkt Chemnitz trainiert, allerdings nicht optimal. Sie konnte verletzungsbedingt fast drei Monate nur eingeschränkt trainieren. So war es fraglich, ob sie es überhaupt zu den Meisterschaften schaffen würde.

In der Gewichtsklasse bis 57 kg der Juniorinnen hatte Emily bei der Auslosung das Glück zunächst auf ihrer Seite und zog für das Viertelfinale ein Freilos. Somit musste Emily erst im Halbfinale ins Turnier eingreifen. Dort traf sie auf Romina Höhn vom Landesverband Nordrhein-Westfalen, gegen die sich Emily klar nach Punkten durchsetzen konnte. Im Finale traf sie auf Michele Hatari, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen. Und auch in dieser Auseinandersetzung zeigte die Roßweinerin eine starke kämpferische Leistung. Sie gewann auch den Finalkampf mit einem einstimmigen Punktsieg und sicherte sich somit ihren zweiten Deutschen Meistertitel. (DA/she)

zur Startseite