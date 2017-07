Roßweinerin boxt um Europatitel Emily Mauermann startet in Sofia bei ihrem zweiten internationalen Turnier.

Emily Mauermann startet in Sofia bei ihrem zweiten internationalen Turnier. Sie möchte auch dort Pokale abräumen. © privat

Die Roßweinerin Emily Mauermann startet ab Dienstag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bei den Jugend-Europameisterschaften im Limit bis 57 kg. Für Emily ist es bereits die zweite Teilnahme an einem internationalen Höhepunkt, denn bereits im vergangenen Jahr war sie bei den europäischen Titelkämpfen in Ungarn am Start. Damals noch in der Juniorenklasse.

Emily Mauermann hat ein schwieriges, vom Verletzungspech geprägtes Jahr hinter sich. Mit ihrer beim Black-Forrest-Cup gezeigten Leistung, welchen sie gewinnen konnte, überzeugte sie auch den verantwortlichen Trainer beim Deutschen Boxsport-Verband und steht ab Dienstag in Sofia im Ring. Mit dabei ist auch ihr Heimtrainer vom Landesstützpunkt Chemnitz Rene Benirschke sowie ihre Trainingskollegin Maxi Klötzer. „Wir drücken die Daumen und hoffen auf eine gute Auslosung“, so Steve Hengst vom Boxteam Döbeln-Roßwein. (DA/she)

