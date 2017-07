Roßweiner trösten sich mit Pokalsieg Trotz des verpassten Aufstiegs ist man beim RSV nicht unzufrieden. Ostrau spielt gut mit, Waldheim steigt freiwillig ab.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Spiel zwischen dem Roßweiner SV und dem SV Aufbau Waldheim endete mit einem deutlichen Gästesieg. Aufbau-Akteur Nick Wermuth (rechts) spitzelt Roßweins Steffen Zerge den Ball vom Fuß. © André Braun Das Spiel zwischen dem Roßweiner SV und dem SV Aufbau Waldheim endete mit einem deutlichen Gästesieg. Aufbau-Akteur Nick Wermuth (rechts) spitzelt Roßweins Steffen Zerge den Ball vom Fuß.

Michal Brnicky (links) machte für den SV Ostrau 14 Spiele und erzielte sechs Tore.

Platz eins bis drei, lautete die Zielstellung des Roßweiner SV vor Beginn der Saison in der Fußball-Kreisoberliga, doch scheute man sich auch nicht, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen. Damit wird es letztendlich nichts, weil die Roßweiner zwar eine positive Bilanz gegen den Kreisoberligameister SV Naunhof aufweisen (ein Sieg, ein Remis), ansonsten aber zu viele Punkte liegen lassen. Immerhin klappt es nach der Finalniederlage im Vorjahr diesmal mit dem Pokalsieg. Vor eigenem Publikum wird der FC Grimma II nach Elfmeterschießen bezwungen.

Trainer Gerd Hentzschel zeigt sich mit der Leistung seiner Truppe zufrieden. „Der Pokalsieg war der krönende Abschluss einer guten Saison. Die Mannschaft hat sich weiter entwickelt. Im Kampf um den Aufstieg waren die Naunhofer einfach zu stark“, so Hentzschel. Für die neue Saison kündigt er noch eine Verstärkung an. „Christopher Wiesner kommt aus Ostrau zu uns. Er ist ein wertvoller Spieler für die Offensive“, so Hentzschel. Neben den schon bekannten Wechseln von Steve Müller (Olbernhau) und Steven Kaulich (Lok Döbeln) verlässt auch Toni Koitsch (Traktor Mochau) den Roßweiner SV.

Ligakrösus SV Naunhof hat im gesamten Spieljahr nur zwei Niederlagen kassiert – eine in Roßwein, die zweite in Frohburg. 25 Siege und 149 Tore, als fast fünf Treffer pro Spiel, sprechen eine deutliche Sprache. Immerhin hat der Meister mit Robert Staroske einen Döbelner in seinen Reihen, der mit den Naunhofern in der nächsten Saison in der Landesklasse Nord spielt (siehe Artikel „Döbelner steigt auf“ auf dieser Seite). Für Trainer Tino Krause, der ins zweite Glied zurücktritt, wurde mit Andreas Schmidt ein erfahrener Mann verpflichtet. Er betreute mit der SG Taucha 99 ein ehemaliges Landesklasseteam.

Rang drei sicherte sich der BSV Einheit Frohburg. Dahinter kommt schon der SV Ostrau 90. Der Aufsteiger startete vor 250 Zuschauern mit einem 7:0 gegen Waldheim in die Saison. Lange lag auch noch der dritte Platz in Reichweite, doch am drittletzten und vorletzten Spieltag gaben die Ostrauer fünf Punkte ab und mussten damit den Frohburgern den Vortritt lassen. Dennoch sind die Verantwortlichen mit dem Erreichten vollauf zufrieden. „Mit dem vierten Platz hat unsere Mannschaft die Erwartungen weit übertroffen“, sagte Co-Trainer Steffen Volkmann dem Döbelner Anzeiger. Nach dem Wechsel von Christopher Wiesner nach Roßwein sei der Verein noch an der einen oder anderen Neuverpflichtung dran. „Namen wollen wir aber erst dann bekannt geben, wenn alles unter Dach und Fach ist“, so Volkmann.

Die Ostrauer haben mit Burkartshain, FC Grimma II, Gnandstein, Bennewitz, Deutzen und SV Tresenwald Mannschaften hinter sich gelassen, die zu den gestandenen Teams der Kreisoberliga zählen. In diese Kategorie gehört sicher auch der FSV Alemannia Geithain, der in der Vorsaison noch auf Rang fünf zu finden war. In dieser Spielzeit wurden die Geithainer aber von Problemen geplagt und rutschten auf Rang elf ab. Nach Saisonende wurde sogar überlegt, das Team aus der Kreisoberliga zurückzuziehen, doch entschied man sich letztendlich dagegen.

Genau diesen Schritt vollzog der SV aufbau Waldheim (DA berichtete). Trotz des Klassenerhalts hatte sich die Mehrheit der Spieler dafür ausgesprochen, doch lieber in der Kreisliga A antreten zu wollen. Trainer Andreas Kügler zeigte sich von der Entscheidung enttäuscht. „Es dürfte schwer werden, dass der SV Aufbau in näherer Zukunft wieder in die Kreisoberliga aufsteigt“, hatte Kügler gegenüber dem DA geäußert. Eine ganze Reihe von Spielern hat sich in Waldheim abgemeldet. Neuzugänge sind dagegen nach Aussage von Kügler weit und breit nicht in Sicht.

Profitiert vom Rückzug der Waldheimer hat der TSV Großsteinberg, der nun in der Kreisoberliga bleibt. Mit Fortuna Neukirchen gibt es nur einen Absteiger in die Kreisliga A.

zur Startseite