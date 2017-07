Fußball – Testspiel Roßweiner landen Auswärtssieg Beim Test in Großenhain hat die Mannschaft von Gerd Hentzschel mit 5:4 gewonnen.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

In einem weiteren Testspiel ist Kreisoberligist Roßweiner SV am Donnerstag auswärts auf den Meißner Kreisoberligisten FV Großenhain II getroffen. Nach einem torreichen Spiel verließen die Muldentaler als 5:4 (3:2)-Sieger das Spielfeld.

Bei ordentlichen Bedingungen legten die Schützlinge von Gerd Hentzschel los wie die Feuerwehr. Der Ball lief gut und Wim Burkhardt in der zweiten sowie Dan-Adrian Köhler in der neunten Minute brachten die Roßweiner frühzeitig in Führung. Danach allerdings zog etwas der Schlendrian ein und man machte den Gegner stark. „Das passte mir überhaupt nicht. Wir haben nicht mehr Fußball gespielt. Viele Einzelaktionen führten zu Ballverlusten“, so Hentzschel. Die führten Mitte der ersten Halbzeit durch Großenhainer Treffer in der 32. und 34. Minute zum Ausgleich. Dann allerdings besannen sich die Gäste wieder auf ihre Stärken. Ein schön herausgespielter Angriff wurde durch Stanley Steenbeck kurz vor der Pause mit dem erneuten Führungstreffer abgeschlossen.

Auch im zweiten Abschnitt begannen die Roßweiner recht ordentlich, auch wenn sie durch einen Strafstoß zunächst das 3:3 kassierten. Insbesondere die Hereinnahme von Torhüter Torsten Jentzsch als Feldspieler verlieh den Aktionen nochmals Druck. Schön bereitete er das 2:4 durch Christopher Wiesner vor. Auch weiterhin erarbeiteten sich die Roßweiner nun gute Chancen, die am Ende jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. „Die Ansätze waren gut, doch in Überzahl wurden die Chancen teilweise leichtfertig vergeben. Auch vom Jentzscher, aber der ist ja kein Stürmer“, so Hentzschel. Der Treffer von Enrico Wlotzka in der 64. Minute stellte eine Art Vorentscheidung dar. Der Anschlusstreffer der Großenhainer in der Schlussminute war so nur noch Ergebniskosmetik. Trainer Gerd Hentzschel: „Ich vermisse noch, dass wir über 90 Minuten konstant Fußball spielen. Zudem kassieren zu viele Gegentore. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg!“(DA/dwe)

