Das Sportjahr 2017 Roßweiner Jubelstürme Mit dem Pokalsieg gelingt dem RSV ein historischer Erfolg. Der letzte dieser Art liegt schon anderthalb Jahrzehnte zurück.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der entscheidende Treffer im Elfmeterschießen ist gefallen. Wie losgelöst stürmen Spieler, Trainer und Betreuer des Roßweiner SV los, um den Siegtorschützen Jens Arnold zu feiern. Mittendrin Co-Trainer Helge Mews (mit Brille), der beim letzten Pokalsieg des RSV im Jahr 2002 noch als Spieler dabei war. © Frank Korn Der entscheidende Treffer im Elfmeterschießen ist gefallen. Wie losgelöst stürmen Spieler, Trainer und Betreuer des Roßweiner SV los, um den Siegtorschützen Jens Arnold zu feiern. Mittendrin Co-Trainer Helge Mews (mit Brille), der beim letzten Pokalsieg des RSV im Jahr 2002 noch als Spieler dabei war.

Marco Burkhardt hat sich das „Ding“ geschnappt und stiftet seine Mitspieler zu einer La-Ola-Welle an.

Diesen Strafstoß von Stefan Engel muss Torsten Jentzsch während des Spiels noch passieren lassen. Doch beim Elfmeterschießen wehrt er einen Schuss ab.

Roßwein. Der Roßweiner SV ist der erste Verein aus der Region Döbeln, der seit dem Zusammenschluss der Fußballverbände Muldental, Borna und Döbeln im Jahr 2010 einen Pokalsieg erringen konnte. Schon in der vergangenen Saison standen die Roßweiner im Finale, zogen aber bei Eintracht Sermuth den Kürzeren.

In diesem Jahr hat es nun geklappt, der FC Grimma II wurde nach Elfmeterschießen bezwungen. Und der Erfolg hat für den Verein große Bedeutung, denn der letzte Kreispokalsieg der Roßweiner datiert aus dem Jahr 2002. Co-Trainer Helge Möws war damals noch Spieler und ist durchaus stolz darauf, als Aktiver und auch als Betreuer Pokalsieger zu sein. „Den Pokalsieg in diesem Jahr habe ich als noch emotionaler empfunden. Als Spieler war das ganz schön, aber als Trainer hat es eine andere Bedeutung. Vielleicht auch deswegen, weil man die Mannschaft mit dorthin geführt hat“, sagt Möws. Und er fügt an, dass ihm die Arbeit in den vergangenen Jahren viel Spaß gemacht hat. „Die Mannschaft, das Trainer- und Betreuerteam, der ganze Verein, es passt einfach“, so der 42-Jährige, der im Alter von sechs Jahren in Roßwein mit dem Fußballspielen begann und dem Verein seitdem immer treu geblieben ist.

Wie in seiner gesamten Zeit beim Roßweiner SV erlebte Helge Möws auch während des Pokalfinals 2017 Höhen und Tiefen. Zunächst war sein Team blendend gestartet, führte nach den Toren von Benjamin Brambor und Jens Arnold mit 2:0. Doch die Grimmaer kamen ins Spiel zurück und glichen mit zwei Treffern von Stefan Engel aus. Auch die Verlängerung bringt keine Entscheidung. Beim Elfmeterschießen behalten die Roßweiner Spieler jedoch die Nerven. Torhüter Torsten Jentzsch pariert einen Schuss der Grimmaer und Jens Arnold versenkt den entscheidenden Ball. Spieler, Trainer und Betreuer stürmen vom Mittelkreis auf den Siegtorschützen zu. Der muss nach einer Handverletzung, die er sich im Spiel zugezogen hat, beim Jubeln auch noch eine Schramme am Kopf hinnehmen. Doch im Rausch der Glücksgefühle steckt er das weg. „Man muss auch mal Opfer bringen“, hatte sich Arnold am Tag nach dem Finale im DA-Interview geäußert.

Opfer hatten Spieler und Trainerteam auch schon in Vorbereitung auf das Pokalfinale gebracht. Das Spiel auf dem eigenen Platz sollte ein wahres Fußballfest werden. So wurde ein Training kurzerhand abgesagt, stattdessen packten alle an, um das Stadion für alle Zuschauer in einen für ein Endspiel würdigen Zustand zu versetzen. Am Finaltag selbst hatten die Roßweiner einiges auf die Beine gestellt, gestalteten den Tag zu einem Familienfest. Den Lohn für alle Bemühungen gab es dann mit dem Pokalsieg, auch wenn der letztendlich etwas glücklich war. Im Pokalwettbewerb der aktuellen Saison steht der RSV im Achtelfinale, Ziel ist natürlich die Pokalverteidigung.

