Roßweiner Asyl-Unterkunft auf dem Prüfstand Eine Stilllegung steht im Raum. Dafür müssen Voraussetzungen erfüllt sein. In Döbeln ist der Kreis da schon weiter.

Während in Roßwein keine Klarheit zur Zukunft des Flüchtlingsheimes (Foto) herrscht, ist die Schließung der Einrichtung an der Mastener Straße in Döbeln beschlossene Sache. © DA/Archiv

Die Zahl der Flüchtlinge, die jeden Monat neu nach Mittelsachsen kommen, ist im Vergleich zum Jahresbeginn rapide gesunken. Zwischen 40 und 60 sind es aktuell. Hält dieser Trend an, könnte mittelfristig eine Stilllegung des Standortes in Roßwein in Betracht gezogen werden. Das sagte Landrat Matthias Damm (CDU) am Mittwoch während eines Pressegesprächs.

Er betonte, dass dies nur eine von mehreren Optionen sei. Dieter Steinert, Leiter der Stabsstelle Asyl, sagte: „Wir überprüfen derzeit, ob es wirtschaftlich notwendig ist, die Immobilie vom Freistaat zu kaufen und in den Umbau zu investieren.“ Besitzer der Gebäude auf dem früheren Hochschulcampus ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Sib).

Das Flüchtlingsheim in Roßwein ist als Notunterkunft in Betrieb genommen worden. Würde es weiter als solche beansprucht, müsste die Kreisverwaltung eine Nutzungsänderung beantragen. Der Umbau sei umfangreich und müsste beispielsweise unter bestimmten Auflagen für den Brand- und Schallschutz erfolgen (DA berichtete). „Wir hatten beim Freistaat um Aufschub gebeten, und diesen auch gewährt bekommen. So bleibt uns mehr Zeit für die Entscheidung“, sagte Dieter Steinert. Bis wann diese fallen soll, ließ er offen.

Umzug in anderes Heim in Döbeln

Während in Roßwein keine Klarheit zur Zukunft der Unterkunft herrscht, ist die Schließung der Einrichtung an der Mastener Straße in Döbeln beschlossene Sache. Daran wolle die Kreisverwaltung festhalten, so Steinert. Bis Anfang des kommenden Jahres sollen alle Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. „Das Heim an der Friedrichstraße wird derzeit saniert. Dort stehen deshalb nur etwa 80 statt 210 Plätze zur Verfügung“, so Dieter Steinert. Sobald die Sanierung abgeschlossen ist, sollen einige der Asylbewerber von der Mastener- in die Friedrichstraße umziehen. Andere würden in Wohnungen oder Wohnprojekten unterkommen.

Trotzdem sei nicht ausgeschlossen, dass irgendwann doch wieder Asylbewerber in den Räumen des ehemaligen Verwaltungsstandortes untergebracht werden. Denn die Kapazität von rund 300 Plätzen wolle das Landratsamt für den Notfall vorhalten, so Dieter Steinert. Die Entscheidung für den Leerzug war Anfang August gefallen.

