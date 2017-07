Roßwein im Zeitraffer Zwei junge Leute drehen ein Video über die Stadt. Dafür haben sie knapp 500 000 Bilder aufgenommen.

Vicky Genehr und Christian Vossebein zeigen in einem Video, das aus unzähligen Fotos besteht, die schönen Seiten von Roßwein. Dem einen Film sollen weitere folgen, so dass die Stadt letztendlich in allen vier Jahreszeiten präsentiert wird. © Dietmar Thomas

Die Arbeit hat sich gelohnt. Das Video, das Vicky Genehr und Christian Vossebein über Roßwein gedreht und auf der Facebookseite „Unser Roßwein“ veröffentlicht haben, wurde bereits mehr als 13 500 Mal angeklickt. Die Reaktionen sind durchweg positiv. Viele kommen von ehemaligen Roßweinern, bei denen Erinnerungen geweckt werden. Aber auch Zugezogene, die erst ein paar Jahre in der Stadt wohnen, entdecken ganz neue Ecken.

Bereits vor zwei Jahren hatte Christian Vossebein die Idee zu diesem Video. Damals hat er das Lied Almost Home von Moby zum ersten Mal gehört. Das hat den 28 Jahre alten Schilder- und Lichtreklamemaler fasziniert und inspiriert. „Ich habe mir die längste Version von knapp sieben Minuten rausgesucht“, so Vossebein. Es ist ein Mix von Sebastien. Nur das Lied hat er zu dem Video gestellt. Es gibt keinen Text. Die Bilder sollen für sich wirken und verdeutlichen, wie viele schöne Ecken es in der Stadt gibt. „Es hat mich genervt, dass immer wieder gesagt wird, Roßwein hat nichts zu bieten, ist langweilig und hässlich“, meint Vossebein.

Das Video soll das Gegenteil beweisen. Dafür hat er enorm viel Zeit investiert. „Teilweise bin ich schon um 3.30 Uhr morgens losgezogen, um den Sonnenaufgang zu fotografieren und war bis gegen 8 Uhr draußen“, erzählt Vossebein. Auch abends war er stundenlang mit seiner Lebensgefährtin unterwegs. Denn das Video wurde in einer speziellen Technik hergestellt. Der größte Teil sind aneinandergereihte Fotos, sodass eine Art Zeitraffer entstanden ist.

Dafür wurde die Kamera an einem Standort fest installiert und hat im Abstand von zwei bis fünf Sekunden Fotos gemacht. „Für eine Sequenz habe ich bis zu zwei Stunden gebraucht“, sagt der junge Mann. Diese Zeit sei für ihn sehr entspannend gewesen. „Gerade in den Morgenstunden, in denen noch kein Verkehr war.“ Zu anderen Tageszeiten hätten die beiden dann auch schon mal ein Buch gelesen.

In mehr als zwei Monaten sind so knapp 500 000 Bilder entstanden. Das Zusammensetzen zum Video, das einen Tag in Roßwein darstellt, hat vier Tage gedauert. Es gibt aber auch zwei echte Filmsequenzen. In einer fährt eine Dampflok auf den Betrachter zu, in der anderen ist die Marienkirche zu sehen und das Geläut der Glocke zu hören. Das bildet auch den Abschluss des Films. An dessen Anfang und Ende steht das Pferd, das Roßweiner Wappentier, aber statt in weiß in verschiedenen Rottönen. Das Weinlaub im Hintergrund hat Christian Vossebein ebenfalls etwas moderner gestaltet, „damit sich auch junge Leute angesprochen fühlen.“

Weitere Filme geplant

Gemeinsam mit Vicky Genehr will er weitere Videos drehen, sodass Roßwein letztendlich in allen vier Jahreszeiten präsentiert wird. „Vielleicht kommen anschließend auch noch Videos über die Roßweiner Ortsteile dazu. Das haben sich die Facebooknutzer gewünscht“, so Vossebein.

Seit seinem achten Lebensjahr geht er mit der Kamera auf Motivsuche. Inzwischen hat er seine Lebensgefährtin mit diesem Enthusiasmus angesteckt. Seit 2014 betreiben beide die Facebookseite. Auf der haben sie ausschließlich Fotos mit Motiven aus Roßwein veröffentlicht. Rund 400 sind es bisher. Aller zwei Tage kommen neue dazu. „Etwa 2 000 habe ich noch in Reserve“, so Vossebein.

Das Besondere, oder schon Vergessene liegt den beiden dabei besonders am Herzen. „Die Leute folgen nur den Straßen“, meint Vicky Genehr. Die verlassen die beiden für ihre Aufnahmen fast immer. Deshalb gibt es auf Bilder wie die von der alten Fuchs-Villa als ehemalige Kinderkrippe, den Froschbrunnen in der Ingenieurschule oder der historischen Signalbrücke am Bahnhof besonders viele Reaktionen.

Einige der Aufnahmen hat das Paar während des Schul- und Heimatfestes auch in einer Galerie im Nordpark ausgestellt. Andere sind in einem Kalender zusammengefasst worden. Da die limitierte Auflage von 100 Stück bei den Roßweinern sehr gut angekommen ist, überlegen Vicky Genehr und Christian Vossebein, auch für das kommende Jahr wieder einen Kalender zu gestalten. Der würde frühstens im November erscheinen.

www.facebook.com/unserRosswein

zur Startseite