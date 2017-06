Roßwein hält an Plänen für Rheinischen Hof fest Barrierefreies Wohnen für alle Generationen soll ins einstmals erste Haus am Platz einziehen. Dafür steht auch ein Termin.

Hinter der Fassade des Rheinischen Hofes tut sich noch nichts, im Nachbarhaus dagegen sind nach langem Leerstand wieder Mieter eingezogen. Durch die Fassadengestaltung beider Häuser sieht diese Seite des Roßweiner Marktes viel freundlicher aus. © André Braun

Wer der Annahme war, dass sich das Projekt Rheinischer Hof mit dem Verkauf der ehemaligen Studentenheime erledigt hat, der irrt. Wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) in dieser Woche sagte, hält die Kommune an ihrem Entwicklungsplan für das ehemalige Hotel am Marktplatz fest. Obwohl jetzt an der Stadtbadstraße in großem Stil betreutes Wohnen und ein Pflegeheim entstehen sollen, sieht die Stadt nach wie vor Bedarf für barrierefreies Wohnen. „Das soll nicht nur die ältere Generation ansprechen“, findet der Rathauschef. Für ihn steht fest: „Auch jünger Leute mit Kindern wollen nicht unnötig Treppen steigen und freuen sich über einen ebenerdigen Einstieg in die Dusche.“

Das Konzept, das im Rathaus in der Schublade liegt, hatte sich ursprünglich auf den Umbau des Rheinischen Hofes und des ähnlich strukturierten Nachbargebäudes bezogen. Doch das hat inzwischen eine Familie gekauft. Auch darüber freut sich der Bürgermeister. Er ist hellauf begeistert, dass die neuen Eigentümer die Fassade farblich gestaltet haben. Mit dem neuen Anstrich, den die Stadt ein paar Monate zuvor für den Rheinischen Hof spendiert hat, „sieht diese Marktseite doch ganz passabel aus“, findet der Bürgermeister.

Nach seinen Worten sei die Kommune gegenwärtig dabei, das Konzept den aktuellen Gegebenheiten anzupassen und für Präsentationen vorzubereiten. „Damit wollen wir dann bei potenziellen Investoren vorsprechen. Denn wir als Stadt können dieses Vorhaben nicht umsetzen“, so Lindner. Das übersteige die finanziellen Möglichkeiten. Nach dem bisherigen Konzept hätte die Kommune allerdings gern Räume im Erdgeschoss für öffentliche Einrichtungen wie die Bibliothek genutzt. Weil nun unten nur noch der ehemalige Gaststubenraum zur Verfügung steht und der längst nicht alle Medien aufnehmen kann, sind andere Nutzungsideen gefragt – möglichst solche, die auch bei potenziellen Investoren gut ankommen.

Zurücklehnen kann sich die Kommune nicht, weil sie vom Freistaat Fördergeld zur Sicherung der Gebäudesubstanz des Rheinischen Hofes erhalten hat. Ist die Immobilie bis 2022 keiner Nutzung zugeführt, muss die Stadt die Zuschüsse zurückzahlen. „Das wollen wir natürlich nicht, deshalb sind wir stark am Rödeln“, so der Bürgermeister. Ab Oktober 2015 bis ins nächste Frühjahr hinein hat die Stadt Roßwein für 160 000 Euro notwendige Sicherungen in Auftrag gegeben. Der große Hinterhof, auf dem Nebengelasse teilweise schon eingefallen waren, wurde beräumt. Aber auch im Inneren gab es jede Menge zu tun. Nachdem aus dem Obergeschoss eine Decke samt Badewanne ins Erdgeschoss gestürzt war, mussten Decken geschlossen, Balken und Fenster gesichert und das Dach erneuert werden. Vorher hat die Stadt die Immobilie gekauft. Nur als Eigentümer konnte sie die Hilfen für die Sicherung in Anspruch nehmen.

