Roßwein freut sich über Nachwuchs Insgesamt 27 Familien und ihren Nachwuchs hat die Stadt zum Babyempfang eingeladen. Aus Gleisberg sind Zwillinge dabei.

Die Eltern der jüngsten Roßweiner haben beim Empfang im Rathaus das Begrüßungsgeld von Kommune und den beiden regionalen Banken überreicht bekommen. Zudem erhielten die Familien die Einladung zum Stammbaumpflanzen und von der Arbeiterwohlfahrt zu den regelmäßigen Eltern-Kind-Kreisen. © Dietmar Thomas

Das Jahr 2017 könnte für die Stadt Roßwein gut zu Ende gehen – zumindest, was den Nachwuchs betrifft. 28 Mädchen und Jungen sind zwischen April und September geboren und am Montag beim zweiten Babyempfang von Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) begrüßt worden. Ähnlich viele Eltern und Kinder waren es beim ersten Empfang 2017 im Frühjahr. Und bis Jahresende dürften noch einige Paare Eltern werden, sodass für das Jahr vielleicht einige Geburten mehr zu Buche stehen. Durchschnittlich 40 Neugeborene hat Roßwein in den vergangenen Jahren registriert.

Nicht immer sind Zwillinge dabei. Diesmal aber schon. Die beiden heißen Arno und Theo und wohnen mit ihren Eltern Nadine Engert und Martin Bonkowski in Gleisberg. Die Jungs sind vier Monate alt und kamen zwei Monate zu früh in Dresden zur Welt. Wie Mama Nadine und Oma Edeltraud Haufe sagten, gehe es den beiden Kleinen gut. Zur Familie gehören auch noch zwei ältere Kinder, zehn und zwölf Jahre alt. „Sie helfen inzwischen schon“, so Nadine Engert.

Hilfe brauchen alle Familien, die 2017 Nachwuchs bekommen haben, nächstes Frühjahr sicherlich beim Pflanzen des Stammbaumes. Dazu hat der Rathauschef die Mütter und Väter schon jetzt für Ende März/Anfang April eingeladen. Benötigt werden nur ein wenig Kraft fürs Ausheben der Pflanzlöcher und dann einige helfende Hände, um den Baum in die Erde zu bringen und zu sichern. Jeder Baum wird schließlich mit dem Namensschild des Kindes versehen und darf, sooft den Familien der Sinn danach steht, besucht und Weihnachten sowie Ostern auch gern geschmückt werden.

Die Stammbaumaktion ist neben dem Babyempfang ein Dankeschön der Stadt Roßwein dafür, dass sich Familien für Kinder und fürs Wohnen in Roßwein oder einem der 14 Ortsteile entschieden haben. Auch ein finanzielles Dankeschön gibt es in Roßwein. Die Kommune spendiert fürs Kind 50 Euro, VR-Bank Mittelsachsen und Sparkasse Döbeln geben noch einmal 100 Euro dazu. Die entsprechenden Gutscheine und weitere kleine Aufmerksamkeiten fürs Kind übergaben Vertreterinnen beider Banken beim Empfang.

