Boxen Roßwein erlebt Mitteldeutsche Meisterschaft Im Sporthaus Stadtbadstraße fliegen am Wochenende wieder einmal die Fäuste.

Lokalmatador Daniel Kunert besitzt gute Chancen auf den Titel. © André Braun

Am Sonnabend und Sonntag werden in Zusammenarbeit mit dem Boxverband Sachsen in Roßwein erstmals die Mitteldeutschen Meisterschaften ausgetragen. Teilnehmer sind neben dem gastgebenden Landesverband Sachsen, die Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen, welche in 16 ausgeschriebenen Gewichtsklassen der Altersklassen Kadetten und Junioren in Roßwein ihre Meister ermitteln.

Durch den Boxverband Sachsen wurden mit Leon Boitz und Daniel Kunert auch zwei einheimische Faustkämpfer für die Meisterschaft nominiert. Austragungsort der Meisterschaft wird wieder das Sporthaus in der Roßweiner Stadtbadstraße sein. Die Halbfinalkämpfe werden am Sonnabend ab 14 Uhr ausgetragen. Bei den Finals ertönt am Sonntag ab 10 Uhr der erste Gong. (DA/she)

zur Startseite