Rossmann zieht in Löbau um Momentan hat die Drogerie ihren Löbauer Standort am Promenadenring. Das wird sich ändern. Das Datum für den Umzug steht auch fest.

Rossmann verlässt den Promenadenring in Löbau und zieht an die Sachsenstraße. © Matthias Weber

Löbau. Das Datum für die Neueröffnung von Rossmann in der Sachsenstraße steht. Der Drogeriemarkt wird seine Türen am 12. Juni öffnen. So verkündet es Rossmann seit Ende vergangener Woche in seiner Schaufenstergestaltung des künftigen Standortes.

In die Passage an der Sachsenstraße sind vergangenes Jahr mehrere Geschäfte eingezogen, darunter der Lebensmitteldiscounter Diska, Mäc Geiz und das Top-fit-Sportstudio. Der Umzug der Drogerie Rossmann von ihrem jetzigen Standort am Promenadenring hatte sich dagegen lange verzögert. (SZ/sdn)

