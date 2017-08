Rossmann zeigt Größe Auf dem Bischofswerdaer Markt gibt es einen neuen Hingucker – 27 Meter hoch und noch viel länger.

Thomas Hensel (links) und Rico Vogel montieren die Gewichte an den Kran. Jedes wiegt 2,2 Tonnen. Insgesamt 17 dieser Teile sorgen für ein Gegengewicht zum 45 Meter langen Ausleger.

Mitarbeiter einer Spezialfirma brachten den Kran in zwei Tagesetappen nach Bischofswerda.

Andreas Kressel (links) und Thomas Hensel bereiten am Rand des Altmarktes die Montage des Krans vor.

Bischofswerda bekommt bis zum Sommer 2018 einen neuen Drogeriefachmarkt. Eine blasse Ahnung, wie groß der wird, bekommt man seit Dienstagmittag auf dem Altmarkt. Der Ausleger des Krans, der seit dem Morgen aufgebaut wurde, reicht bis weit in die Platzmitte hinein – 45 Meter. Etwa so tief wird Rossmann hinter den bestehenden Häusern von ehemals Parfümerie Tina, des eigenen Geschäftes und des Nachbargebäudes mit dem Sparkassengeldautomaten anbauen. Die meisten Baustoffe – von Beton bis zum Material für die Dachdecker – wird der Kran in den kommenden Monaten über die Häuser heben. Maximal 45 Meter weit. Und damit ist das Ende des künftigen Marktes noch nicht erreicht. „Es bleiben noch etwa zehn Meter in der Länge, für die wir im Hinterhof einen kleineren Kran aufbauen“, sagt Thomas Bodenstein, Polier bei der Oberlichtenauer Baugesellschaft.

Der in Bischofswerda aufgebaute Kran ist nagelneu. Spezialisten aus Fürth brachten ihn aus den Altbundesländern. Am Montagmorgen haben sie die tonnenschwere Fracht auf einen Tieflader und einen weiteren Lkw verladen und fuhren am ersten Tag bis in die Nähe von Döbeln, berichtet Andreas Kressel. Am zeitigen Dienstagmorgen begann dann die letzte Etappe bis nach Bischofswerda. Gegen 7.30 Uhr waren sie auf dem Markt – und legten sofort los. Die Bauleute setzten die Fundamente für den Kran und brachten ihn in Waage, noch ehe sie das erste Teil mit Seilrollen und Elektromotoren aufrichteten. Gegen 9.30 Uhr war der Kran schon gut zwölf Meter hoch. Ehe nun der Ausleger ausgefahren werden konnte, musste ein Gegengewicht geschaffen werden: 17 Betonplatten, von denen jede 2,2 Tonnen wiegt – ein Gesamtgewicht von über 37 Tonnen. Bis zum Mittag wuchs der Kran um weitere Teile bis auf eine Höhe von 27 Metern. Damit überragt er nun die meisten Häuser der Innenstadt, nicht aber die Christuskirche. Deren Turm ist 48 Meter hoch; die Aussichtsplattform befindet sich in 29,5 Meter Höhe. Nicht nur theoretisch, auch praktisch kann sich der Kran um 360 Grad drehen. Nach Feierabend nehmen die Bauleute die Bremse raus – ein Schutz vor Sturm. Würde der Kran starr dastehen, könnte er bei starkem Wind umkippen. So dreht sich der Ausleger mit dem Wind. Bis zu sechs Tonnen schwere Lasten kann er in der Mitte heben, sagt Andreas Kressel, Mitarbeiter der Kranfirma. An deren Spitze sind es 1,2 Tonnen.

Rohbau bis Ende des Jahres fertig

Voraussichtlich bis zum Jahresende bleibt der Kran an der Altmarkt-Zufahrt von der Bautzener Straße stehen. Bis dahin soll der Rossmann-Anbau im Rohbau fertig sein. „Es ist zwar unser Kran. Aber wir stellen ihn auch anderen Gewerken, wie Zimmerern und Dachdeckern, zur Verfügung, damit sie große Lasten transportieren können“, sagt Thomas Bodenstein.

Für ihn, den Polier, bedeutet Bauen in Innenstädten eine besondere Herausforderung. Sie stachelt den Ehrgeiz an. „Auf der grünen Wiese kann jeder bauen“, sagt er. Schmale Innenstadtstraßen wie in Bischofswerda erfordern dagegen besondere logistische Leistungen. Hinzu kommen örtliche Gegebenheiten, wie die historischen Keller unter der Baustelle, und Anforderungen an die Statik, wenn tragende Wände abgerissen werden, um – wie in Bischofswerda – benachbarte Geschäfte zu größeren Verkaufsflächen zusammenzulegen.

Die Oberlichtenauer Baugesellschaft ist auf Marktbauten spezialisiert. Sie ist ein langjähriger Partner der Drogeriemarktkette Rossmann und vorwiegend in Sachsen und Thüringen im Einsatz. Vor Ort arbeite man mit lokalen Unternehmen zusammen, sagt Thomas Bodenstein. In Bischofswerda sind es zum Beispiel die Schmöllner Firma Enzersberger und das Baugeschäft Schuster aus Burkau.

Straßenpflaster soll geschützt werden

Schon Wochen, ehe der Kran kam, wurden auf der Straße vor der Baustelle Planen ausgelegt sowie eine dicke Schicht Schotter und Mineralgemisch aufgeschüttet. Nicht vordergründig wegen des Krans, sondern um das historische Straßenpflaster generell zu schützen, wie der Polier sagt.

Durch den Um- und Erweiterungsbau vergrößert Rossmann seine Verkaufsfläche in Bischofswerdas Innenstadt auf rund 700 Quadratmeter, das Doppelte der Fläche im Geschäft vor dem Umbau. Während der Bauzeit nutzt die Drogeriemarktkette eine Ausweichfiliale an der Lessingstraße.

