Rossmann will Abrisslücke in Reichenberger Straße schließen Rossmann plant den Bau von drei Geschäften an der Reichenberger Straße mit dahinter liegenden Parkplätzen. Der Platz für einen Lebensmittelmarkt wird freigehalten.

Noch verkauft Rossmann seine Waren in der Zittauer Frauenstraße. Doch schon lange will sich der Drogeriemarkt vergrößern.Archivfoto: Thomas Eichler © SZ Thomas Eichler Noch verkauft Rossmann seine Waren in der Zittauer Frauenstraße. Doch schon lange will sich der Drogeriemarkt vergrößern.Archivfoto: Thomas Eichler

Macht die Rossmann-Gruppe ihre heute vorgestellten Pläne war, wird dieser innerstädtische Schandfleck zwischen Neustadt und Reichenberger Straße verschwinden.Archivfoto: Matthias Weber

Zittau. Die Immobiliengesellschaft der Drogeriemarktkette Rossmann hat eben im Stadtrat ihre Pläne für das Areal Neustadt, Reichenberger, Albertstraße in Zittau vorgestellt. Demnach soll die Abrisslücke an der Ecke Reichenberger/Albertstraße komplett geschlossen werden. In die zweistöckige, an die umgebenden Häuser angepasste Bebauung soll in die eine Seite ein 750 bis 800 Quadratmeter großer Rossmann-Markt einziehen. Auf der anderen Seite sind ein Schuh- und ein Textilladen geplant. Für den Textilladen ist ernsting‘s family vorgesehen. Mit Schuhhändlern werde noch verhandelt, hieß es. Hinter den Häusern sind Parkplätze geplant, die durch eine Passage mit der Reichenberger Straße verbunden werden sollen. Zwischen Stellflächen und Neustadt bleibt Platz für einen Lebensmittelmarkt. Über den Zeitplan zur Umsetzung und die genaue Fassadengestaltung machten die Rossmann-Vertreter während der Stadtratssitzung keine Angaben. Klar ist nur, dass der Lebensmittelmarkt erst in einem zweiten Bauabschnitt errichtet werden soll. Laut Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) laufen intensive Gespräche mit möglichen Mietern für den Markt.

Die Ecke gilt als Schandfleck und ist durch Hausabrisse vor mehr als 25 Jahren entstanden. Mehrfach haben sich Investoren daran versucht. Zuletzt hatte die AVW Immobilien AG aufgegeben. Weil Rossmann aber schon länger größere Geschäftsräume in der Zittauer Innenstadt sucht und im AVW-Projekt Ankermieter werden sollte, zog sich der Drogerie-Riese das Vorhaben auf den Tisch, verwarf die AVW-Pläne und legt nun ein eigenes Konzept vor. Es sei nun nicht mehr das große Projekt, vor dem so viele Angst gehabt hätten, sagte Zenker und verlieh seiner Freude Ausdruck, dass es nun vorwärts geht. (SZ/tm)

