Rossmann-Umzug ohne Schließtag Der Drogeriehändler erweitert in Bischofswerda. Für über ein Jahr gibt es einen Ausweichverkauf.

Die Rossmann-Filiale am Bischofswerdaer Altmarkt. Das Geschäft wird umgebaut und deutlich vergrößert. © Steffen Unger

Der Zeitplan für die Erweiterung der Rossmann-Filiale am Bischofswerdaer Altmarkt steht. Das Geschäft wird vor dem Umbau am 21. Oktober zum letzten Mal geöffnet sein, sagt Unternehmenssprecher Stephan-Thomas Klose auf Anfrage. Der Ausverkauf dort soll Ende September beginnen.

Parallel laufen die Vorbereitungen für die Einrichtung eines Ausweichverkaufes. Die Drogeriefachkette mietet dafür den früheren Tip-Markt an der Lessingstraße. Der wird am 22. Oktober eröffnet. „Es gibt wegen des Umzugs also keinen Schließtag“, so der Pressesprecher. Rossmann plane an der Lessingstraße zwar mit einem Ausweichverkauf. Doch dabei handele es sich um einen „komplett neuen Drogeriemarkt“, der das gesamte Sortiment vorhält. Voraussichtlich anderthalb Jahre wird Rossmann an der Lessingstraße bleiben.

Das Geschäft am Altmarkt wird in dieser Zeit umgebaut und vergrößert. Die Verkaufsfläche wird von 320 auf 750 Quadratmeter mehr als verdoppelt. Der Umbau soll noch in diesem Jahr beginnen. (SZ/ir)

zur Startseite