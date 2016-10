Rossmann startet mit neuem Laden Die Drogeriekette ist innerhalb von Bischofswerda umgezogen. Der Interimsverkauf hat auch einen Vorteil.

Bunter Empfang am neuen Standort an der Lessingstraße. © Gabriele Nass

Bischofswerdas Rossmann ist jetzt nicht mehr am Markt. Wegen großer Umbauarbeiten ist die Drogeriekette übers Wochenende auf die Lessingstraße umgezogen. Dort begann im ehemaligen Tip der Verkauf am Sonnabend. Kunden äußerten sich auf Nachfrage zufrieden. Sie wurden mit Musik und Aktionen begrüßt.

Rossmann hatte den vor Jahren geschlossenen und seitdem von verschiedenen Firmen als Ausweichverkaufsstelle genutzten Markt für seine Bedürfnisse herrichten lassen. Während am Markt noch verkauft wurde, wurde das neue Geschäft eingerichtet. Dazu kamen unter anderem Möbel aus dem Laden-Depot der Kette.

Im Interimsverkauf an der Lessingstraße gibt es breitere Gänge und mehr Platz. Der frühere Tip-Markt soll jetzt für rund anderthalb Jahre genutzt werden. Rund 450 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es dort, deutlich mehr als im bisherigen Laden am Altmarkt. Damit ist auch Platz für breitere Gänge. Eng könnte es höchstens auf dem Parkplatz am Haus werden.

Das Geschäft am Altmarkt wird Rossmann erweitern. Es entstehen 750 Quadratmeter neue Verkaufsfläche. (SZ/ass)

zur Startseite