Rossmann schließt Abrisslücke Die Drogerie-Kette legt neue Pläne für das Einkaufscenter an Albertstraße vor – Inklusive eines bekannten Textildiscounters.

So soll sich das neue Einkaufseck in das Stadtbild einfügen.Quellen: Rossmann, GeoSN, Montage: SZ-Bildstelle

Nach 2,5 Jahren Stillstand kommt wieder Bewegung in die Pläne um das Einkaufscenter an der Albertstraße, zwischen Reichenberger Straße und Neustadt. Die Immobiliengesellschaft der Drogeriemarktkette Rossmann hat am Donnerstag während des Stadtrates im Rathaus ihre neuen Pläne für das Areal vorgestellt. „Es gibt einen komplett neuen Ansatz“, moderierte Zittaus Wirtschaftsförderin Gloria Heymann den Vortrag an. Demnach hat sich Rossmann von den Plänen des früheren Investors, der AVW Immobilien AG, getrennt und das Vorhaben deutlich abgespeckt. Es sei nun nicht mehr das große Projekt, vor dem so viele Angst gehabt hätten, sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und verlieh seiner Freude Ausdruck, dass es vorwärts geht.

Im Kern sind nun an der Reichenberger Straße drei große Läden, Praxen- und Büroräume in den zweistöckigen Häusern vorgesehen. Dahinter sollen 31 Parkplätze entstehen. Die Abrisslücke an der Ecke Reichenberger/Albertstraße wird geschlossen. Von der heutigen Hausnummer 15 bis zur 19 könnte die Front des neuen, knapp 800 Quadratmeter großen Rossmann-Marktes reichen. Ob dafür die bereits leergezogenen und zum Teil maroden Häuser abgerissen werden, ist unklar. „Es gibt noch keine Entscheidung zum Abbruch der Gebäude“, teilte Firmensprecher Josef Lange auf SZ-Anfrage mit. Aber: „Es gibt eine Gestaltungssatzung, an die sich Rossmann halten muss. Außerdem hat der Denkmalschutz Vorstellungen. Dazu steht Rossmann im engen Kontakt mit der Stadt und dem Denkmalschutz.“ Zur Gestaltung der Fassaden signalisierte Wirth im Stadtrat Kompromissbereitschaft. „Wir werden eine Lösung finden“, versprach er.

An die neue Front der heutigen Hausnummer 21 kommt nach den Plänen der Drogerie-Ketter das Logo einer Schuhhandelskette. Zurzeit werde mit verschiedenen Anbietern verhandelt, sagte Wirth. Knapp 300 Quadratmeter groß soll der Laden werden. In das auf der Freifläche an der Ecke Albert-/Reichenberger Straße geplante neue Haus wird der Textilienanbieter für Familien Ernsting’s family einziehen. Er bekommt rund 280 Quadratmeter Platz.

Zwischen den Läden gibt es eine überbaute Passage, die zu den Parkplätzen führt. Die erste Etage über dem neuen Rossmann wird die Firma selber als Lager, für Verwaltungs- und Mitarbeiterräume nutzen. Für das zweite Obergeschoss sowie für die Etagen über den anderen Läden gibt es noch keine Nutzung. Wohnungen sind laut Rossmannsprecher Lange nicht vorgesehen. Die Flächen sind für Büros, Praxen und Ähnliches gedacht.

Zwischen den Parkplätzen und der Neustadt bleibt Platz für einen Lebensmittelmarkt. Laut Oberbürgermeister laufen intensive Gespräche mit möglichen Mietern für den Markt.

Über den Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens machten die Rossmann-Vertreter während der Stadtratssitzung keine Angaben. Klar ist nur, dass die Häuser an der Reichenberger Straße Bestandteil des ersten Bauabschnitts sind. Der zweite umfasst den Lebensmittelmarkt.

Rossmann-Sprecher Lange geht davon aus, dass die Arbeiten am ersten Bauabschnitt 1,5 Jahre dauern werden. Ab dem Tag, an dem die Baugenehmigung vorliegt. Wann das sein könnte, ist völlig ungewiss. Auch die Investitionssumme ist unbekannt. „Solche Angaben machen wir generell nicht“, so Lange.

Das Areal zwischen Neustadt und Reichenberger Straße gilt als Schandfleck und war durch die Abrisse maroder Häuser vor vielen Jahren entstanden. Mehrfach haben sich Investoren daran versucht. Zuletzt hatte die AVW Immobilien AG aufgegeben. Weil Rossmann aber schon länger größere Geschäftsräume in der Zittauer Innenstadt sucht und im AVW-Projekt Ankermieter werden wollte, zog sich der Drogerie-Riese das Vorhaben auf den Tisch. Noch verkauft die Drogeriekette ihre Waren in der Zittauer Frauenstraße.

