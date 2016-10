Rossmann richtet neuen Laden ein Die Drogeriekette zieht wegen Umbaus weg vom Markt. Verkaufsstart an der Lessingstraße in zwei Wochen.

Blick in die Rossmann-Filiale auf Zeit an der Lessingstraße. Noch haben hier die Handwerker Arbeit, darunter Elektroniker-Lehrling Tim Marktschiffel von der Firma Elsa Elektrotechnik GmbH. © Steffen Unger

Die Drogeriekette nicht mehr am Markt in Bischofswerda – das wird gewöhnungsbedürftig. Aber anders als befürchtet, zieht Rossmann hier ja nicht ganz weg. Es hat geklappt, dass der zu klein gewordene Laden im Stadtzentrum erweitert werden kann. Für die Zeit des Umbaus, ungefähr anderthalb Jahre, zieht Rossmann in den früheren Tip an der Lessingstraße – und der wird dafür gerade aufgehübscht.

Viel Platz, mehr Platz als bisher am Altmarkt, gibt es für Rossmann in der Interimsfiliale. Immerhin 450 Quadratmeter Verkaufsfläche hat es dort. Nur 320 Quadratmeter waren es am Markt, wo es vor allem zwischen den Regalen, aber auch im Kassenbereich oft unangenehm eng zugeht. Die großzügige Fläche im Tip macht es möglich, dass die Drogeriekette auch im Ausweichverkauf ihr gesamtes bisheriges Sortiment wird anbieten können. Die Verkaufsmöbel allerdings ziehen nicht mit um. Rossmann stattet seine Filiale an der Lessingstraße mit Inventar aus dem Rossmann-Ladenbau-Depot aus, sagte Unternehmenssprecher Stephan Klose.

Wie steht es mit Parkplätzen?

Mit Parkplätzen könnte es am Ausweichverkauf eng werden. Besucher von Arztpraxen, Therapien, Pflegeeinrichtungen und anderen Geschäften drängeln sich um die Stellplätze hinterm Haus, in das auch Rossmann nun einzieht. Die Verantwortlichen der Drogeriekette gehen jedoch davon aus, dass „ausreichend Parkplätze“ verfügbar sind, heißt es auf Anfrage.

Freuen dürfen sich die Kunden in jedem Fall – über ein vernünftiges Angebot im Ausweichverkauf und später im neuen Laden am Altmarkt. Hier wird das Sortiment sogar aufgestockt. Bisher war das gegenüber Läden in anderen Städten aufgrund der Platznot reduziert. Nun erweitert Rossmann die Verkaufsfläche in Bischofswerda sogar auf mehr als das Doppelte, hat dann 750 Quadratmeter Platz. Und das ist großzügig. Für ihr vollständiges Sortiment braucht die Kette mindestens 600 Quadratmeter Platz, heißt es.

Unternehmen kauft Nachbarhäuser

Rossmann gehört das Haus am Markt, in dem der bisherige Laden liegt. Für die Erweiterung kaufte das Unternehmen nun auch die Nachbarhäuser, da eine von der städtischen Wohnungswirtschaft und Bau GmbH, das andere von Privat. Auf die Erdgeschosse der Gebäude links und rechts wird die Filiale nun erweitert, so auch auf das Geschäft der Parfümerie Tina. Die Inhaber und Mitarbeiter dieses Ladens ziehen dafür um. Sie planen ihre Neueröffnung am 15. Oktober an der Ecke Altmarkt/Kirchstraße. Weitere Verkaufsfläche für Rossmann entsteht im Hinterland des Reisebüros Bury und der Geldautomaten-Station der Kreissparkasse.

Rossmann arbeitet am Markt bis 22.Oktober, ab 24. Oktober an der Lessingstraße.

