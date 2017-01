„Rossmann macht uns kaputt“ Dass der Drogerie-Riese nach Gröditz expandiert, freut viele. Aber nicht jeden.

Fast fertig ist der Neubau für die Rossmann-Filiale in Gröditz. © Sebastian Schultz

Das Geschäft hat Historie. Schon die Großeltern von Brigitte Pilz hatten in Elsterwerda einen Laden – damals in den 1920ern wurden noch Hüte und Kolonialwaren verkauft. Seit vielen Jahren ist das inhabergeführte Geschäft eine Drogerie. Ob die eine Zukunft hat, da ist die Chefin skeptisch. Auf die Frage, wie sich die Eröffnung des neuen Rossmann in Gröditz auf sie auswirken werde, sagt sie: „Rossmann macht uns kaputt.“ Die Konkurrenz der beiden großen Drogerieketten dm und Rossmann spüre sie schon jetzt, sagt Brigitte Pilz. Mit dm im Elsterwerdaer Elstercenter und Rossmann in Bad Liebenwerda habe sie die beiden Branchengiganten schon vor der Haustür. Und damit auch den Preiskampf. Bei dem könne sie aber nicht mithalten, sagt Brigitte Pilz.

Wettbewerber haben umgesattelt

Aus dem zuletzt drogerielosen Gröditz seien viele Menschen zu ihr Einkaufen gekommen. Wenn Rossmann demnächst aber in der sächsischen Nachbarstadt einen Markt eröffnet, wird diese Kundschaft wegbleiben, meint die Drogerie-Chefin. Sie hoffe nun, dass sie mit ihrem Geschäft noch bis zur Rente durchhalte, so die 59-Jährige.

Andere Geschäfte in Elsterwerda, die im Internet unter dem Stichwort „Drogerie“ firmieren, zeigen sich von der baldigen Rossmann-Eröffnung in Gröditz dagegen weniger beeindruckt. Die einstige Drogerie Müller ist auch inhabergeführt, aber inzwischen mehr ein Reformhaus, das „nur noch ein schmales Drogeriesortiment“ anbiete. Und auch aus einem Laden im Ortsteil Biehla heißt es, man sei schon lange keine Drogerie mehr und verkaufe Lebensmittel. „Die Anforderungen der Kunden haben sich verändert.“ – Wann Rossmann in Gröditz eröffnet, steht noch nicht genau fest. Derzeit laufen noch Bauarbeiten an der insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro teuren Immobilie, in der der Drogeriehändler künftig eine Filiale betreiben wird. (SZ/ewe)

