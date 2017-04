Rossmann jetzt Großbaustelle Die Drogeriekette erweitert ihre Filiale am Markt Bischofswerda. Im Hinterland von drei Häusern läuft großflächiger Abriss. Hier entsteht der Platz für Neues.

So sieht es hinterm Bauzaun von Rossmann und hinter den Gebäuden aus. Abriss schafft hier Platz für den Neubau. © Steffen Unger

Hinterm Bauzaun von Rossmann am Altmarkt in Bischofswerda läuft es trotz großer Herausforderungen aufgrund der historischen Bausubstanz und Nachbarschaftsfragen nach Plan. Bisher wurde im Hinterland des bisherigen Rossmann-Marktes im Haus Nummer 5 sowie hinter den Nachbargebäuden Altmarkt 6 (hinter Reisebüro Bury) und Bautzener Straße 2 (hinter ehemals Parfümerie Tina) alte Substanz weggerissen. Das war wegen der angrenzenden Bebauung aufwendig, sagt Bauingenieur und Baustellenkoordinator Ralf Jaumann. 60 Prozent der Bebauung wurde per Hand abgetragen.

Frei liegt jetzt im Hinterland der drei Gebäude eine stellenweise bis zu 30 Meter tiefe Fläche. Auf dieser und in den beiden Ladengeschäften davor von ehemals Rossmann und Tina entsteht der neue Drogeriemarkt mit dann 700 Quadratmetern Verkaufsfläche. Er wird damit etwas doppelt so groß wie der bisherige. Weil das Landesamt für Archäologie Interesse an einer Begutachtung der durch Abbruch frei gelegten Grundfläche hatte, pausierten die Abrissarbeiten. Sie können nun aber fortgesetzt werden, sagt Projektleiter Richard Frey von Rossmann.

Voraussichtlich im Juli beginnt der Wiederaufbau. Als Wunschtermin für die Fertigstellung nennen die Verantwortlichen Juni 2018. Vorbereitet wird das Projekt bei Rossmann seit 2012. (SZ/ass)

