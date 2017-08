Rossmann-Bauantrag noch dieses Jahr? Die Planungen für die Belebung der Albertstraße in Zittau laufen. Nun steht eine Entscheidung an.

Symbolbild © dpa

Die Errichtung eines großen Drogerie-Marktes, weiterer Läden und Büros zwischen Neustadt und Reichenberger Straße in Zittau nimmt Formen an. „Der nächste konkrete Schritt steht mit dem Beschluss zur Veräußerung der relevanten Grundstücke an der Reichenberger Straße im August auf der Tagesordnung des Stadtrates“, teilte Gloria Heymann, Wirtschaftsförderin der Stadt, auf SZ-Anfrage mit. „Auf dieser Grundlage können wir dann den Grundstückskaufvertrag abschließen.“ Darüber hinaus arbeite das beauftragte Architekturbüro an der Planung des Vorhabens und befinde sich dazu in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege sowie den städtischen zuständigen Referaten. „Nach Aussage von Rossmann soll der Bauantrag noch in 2017 gestellt werden“, teilte Frau Heymann weiter mit.

An der Reichenberger Straße will die Rossmann-Gruppe drei große Läden, Praxen- und Büroräume in zweistöckigen Häusern bauen. Dahinter sollen 31 Parkplätze entstehen. Auf dem restlichen Areal bis zur Neustadt ist Platz für einen Lebensmittler.

