Rossmann am Markt schließt Nach dem Ausverkauf beginnt der Umbau. Für anderthalb Jahre ist der ehemalige Tipp-Markt Ausweichstandort.

Schilder künden vom Ausverkauf vor der Schließung. Während des Umbaus zieht Rossmann in die Lessingstraße. © Gabriele Naß

Die Filiale der Drogeriekette Rossmann am Altmarkt in Bischofswerda öffnet am Freitag zum letzten Mal. Danach beginnen dort großzügige Umbauarbeiten. Für anderthalb Jahre wird das Geschäft deshalb ausgelagert. Zuletzt gab es wegen der Geschäftsschließung einen Ausverkauf mit Nachlass von erst 25 und jetzt 50 Prozent, was dazu führte, dass Auslagen und Lager fast leer sind. Wie verlassen standen am Donnerstag noch Sonnenschutzmittel und Wein im Regal.

Bis zur Wiedereröffnung am Altmarkt nutzt die Drogeriekette den früheren Tipp-Markt, an der Lessingstraße als Verkaufsstelle. Hier wurde dafür in den letzten Tagen renoviert und eingeräumt. Ab Sonnabend wird hier verkauft, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage. (SZ)

