Rosenthaler erfüllt sich einen Traum Der Unternehmer und Autofan Hans Martin Henkel erlebt in Paraguay den Start der berühmten Rallye Dakar.

Hans Martin Henkel aus Rosenthal steht im Fahrerlager der Rallye Dakar in Paraguay an einem offiziellen Begleitfahrzeug der Tour. © privat

Voller Begeisterung schickte der Rosenthaler Hans Martin Henkel die Fotos in die Heimat. Im südamerikanischen Paraguay erlebte er den Start der weltberühmten Rallye Dakar hautnah mit. „Ich stand mitten im Fahrerlager“, schrieb der begeisterte Automobilfan. Seit Jahren hat er persönliche Kontakte nach Paraguay und ist schon oft dort gewesen. Nun konnte er die Reise mit seiner Leidenschaft für Autos verbinden. Der Geschäftsführer der Original Henkel Alusysteme GmbH in Rosenthal hält es privat aber eher mit den betagteren Autos. Mehrere Oldtimer hat er in der Garage, mit denen er sich ab und zu an Ausfahrten wie etwa der Sachsen-Classic beteiligt.

In Paraguay war das einen Zacken rasanter. Die Rallye Dakar hat ihren Namen von der früheren Streckenführung von Paris ins afrikanische Dakar, der Hauptstadt des Senegals. Im Jahr 2008 wurde die Rallye wegen einer Terrordrohung abgesagt. Seit 2009 wird sie aus Sicherheitsgründen in Südamerika ausgetragen, in diesem Jahr zum 39. Mal. Sie ist berühmt für ihre Wüstenpassagen. Zum ersten Mal führt die Route durch Paraguay. Dort fand am 2. Januar der Start in der Hauptstadt Asuncion statt. Die rund 9 000 Kilometer lange Strecke führt außerdem durch Bolivien und Argentinien. Die Rallye Dakar endet am 14. Januar im argentinischen Buenos Aires. Bis dahin ist Hans Martin Henkel aber wieder in heimischen Gefilden.

zur Startseite