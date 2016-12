Rosenthal-Bielatal klagt gegen Freistaat Die Gemeinde soll Fördermittel zurückzahlen. Das Geld ist längst ausgegeben.

Eine seit Jahren schwelende Auseinandersetzung der Gemeinde Rosenthal-Bielatal mit Fördermittelgebern geht in eine neue Runde. Der Gemeinderat hat den Vergleichsvorschlag des Freistaates abgelehnt. Nun soll am Dienstag zur Gemeinderatssitzung beschlossen werden, weiter den Klageweg gegen die Rückforderung von Fördermitteln zu beschreiten.

Der Streit rankt sich um den Abriss des alten Geflügelschlachthofs in Rosenthal. Die Industriebrache stand nach der Insolvenz des Betriebes seit 1991 leer. Um den Schandfleck im Ort zu beseitigen, kaufte die Gemeinde die Immobilie für einen symbolischen Preis vom Freistaat und ließ sie 2011 abreißen. Dazu erhielt die Gemeinde Fördermittel aus dem Fonds zur Revitalisierung von Brachflächen.

Bei der Überprüfung der Verwendung des Geldes hat der Freistaat Jahre später festgestellt, dass einzelne Posten teurer waren als geplant. „Insgesamt sind wir aber im Kostenrahmen geblieben“, sagt Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU). Trotzdem wurden rund 60 000 Euro an Fördermitteln wegen fehlerhafter Verwendung zurückgefordert inklusive Zinsen. Auf Letzteres und ein paar Tausend Euro wollte der Freistaat in seinem Vergleichsangebot verzichten. Das war den Gemeinderäten zu wenig. „Uns fehlt das Geld hinten und vorne“, sagt Bürgermeister Moritz. Gezahlt hat es die Gemeinde unter Vorbehalt, will es aber über den Klageweg zurückhaben.

