Rosenkrieg endet vor Gericht Ein Mann bedrohte seine Frau mit einem Messer – und knöpfte sich auch deren Liebhaber vor. Sein Urteil hält er für ungerecht.

Dresden/Freital. Der Angeklagte sieht sich als Opfer. „Ich bin unschuldig“, beteuert er vehement. Dass er sich wegen Bedrohung nun auch vor dem Landgericht in Dresden verantworten müsse, sei das Ergebnis einer Intrige gegen ihn. Die hätten seine Frau und ihr Liebhaber inszeniert, um ihn fertig zu machen, wettert er im Gerichtssaal. Er sagt, dass er während ihrer 18 Jahre dauernden Beziehung alles für seine Frau getan habe. Sie aber hätte ihn immer nur belogen und betrogen. „Sie hat mich fix und fertig gemacht“, klagt der 54-Jährige.

Von Beginn an war die Beziehung zwischen dem Palästinenser und der Deutschen schwierig. Immer wieder hatte es Streit gegeben. Unabhängig voneinander erzählen das beide. Nur sagt die Frau, dass ihr Mann, von dem sie inzwischen getrennt lebt, derjenige gewesen sei, von dem die Streitigkeiten ausgegangen waren. „Er ist sehr eifersüchtig. Schon oft hat er mir Affären angedichtet“, berichtet die 43-jährige Mutter von vier Kindern.

Im Oktober 2015 eskalierte die Lage. Die Trennung stand im Raum. Der im Libanon geborene, jetzt als staatenlos geltende Mann, verlor die Kontrolle und bedrohte seine Frau. Dafür war er vom Amtsgericht in Dippoldiswalde zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden – zu Unrecht, seiner Meinung nach.

Wie schon in Dippoldiswalde bestreitet er auch am Landgericht in Dresden die Vorwürfe und leugnet, in der Nacht vom 24. zum 25. Oktober seine Frau auf ihrer Arbeitsstelle im Erstaufnahmelager in Grillenburg mit einem Cutter-Messer bedroht zu haben. Dorthin war die Freitalerin zusammen mit ihrem jüngsten Kind geflohen, nachdem es in der gemeinsamen Wohnung wieder einmal zum Streit gekommen war. Ohnehin hätte sie wenige Stunden später ihren Frühdienst dort antreten müssen. Ihr Bruder, der ebenfalls dort angestellt war und der damalige Hausmeister standen ihr bei.

Der Hausmeister und die Geschädigte sind heute ein Paar und leben zusammen. Damals seien sie aber nur befreundet gewesen, betonen beide.

Der Angeklagte glaubt das nicht. „Die hatten schon da etwas miteinander“, behauptet er nachdrücklich. Als er in den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2015 auf der Suche nach seiner Frau nach Grillenburg gekommen war, hatte er sie im Aufenthaltsraum der Erstaufnahmeeinrichtung gefunden, eng beim Hausmeister sitzend, erzählt er dem Gericht. Weiter erklärt er, dass er das Messer nur aus seiner Hosentasche ragen ließ. Keineswegs aber hätte er damit herumgefuchtelt.

Ebenso bestreitet der Angeklagte, am 30. November 2015 an der Kreuzung Dresdner Straße/Poisentalstraße seinen Nebenbuhler aus dem Auto heraus mit einer Schreckschusswaffe bedroht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Palästinenser mit seinem Auto an besagter Kreuzung neben dem Wagen des Mannes gestanden und aus dem Fenster heraus mit der Waffe auf ihn gezielt. Das stimme so nicht, behauptet der Angeklagte. Wie schon in Dippoldiswalde sagt er auch in Dresden, dass er die Waffe im Auto nur hochgehalten hatte, um sie zu zeigen. Der 37-jährige Geschädigte, der an dem Tag mit seiner damaligen Frau unterwegs war, hält dagegen. „Er hat auf mich gezielt. Ich habe mich bedroht gefühlt und auch Angst gehabt“, erklärt er vor dem Gericht. Deshalb sei er schnell in Richtung Tharandt davongefahren und habe dann aus sicherer Entfernung die Polizei verständigt.

Letzter Punkt der Anklage ist ein Vorfall vom März 2016. Da soll der Beschuldigte zur Wohnung seiner Frau gekommen sein. Als er sie dort mit ihrem neuen Lebensgefährten antraf, soll er wieder ausgerastet sein und gedroht haben, das Haus niederzubrennen und das Paar umzubringen. Auch das leugnet er. Alle Anschuldigungen seien unwahr, schimpft er. Seine Noch-Frau habe das alles so arrangiert, um ihn als Buhmann dastehen zu lassen, behauptet er nachdrücklich. Dass er sie in der Vergangenheit schon geschlagen hatte, gibt er nur zögerlich zu; auch die Tatsache, dass die Polizei wegen seiner Ausraster oft hatte anrücken müssen. Die Zeugenbefragung bringt keine entlastenden Punkte für den Angeklagten zutage. Deshalb hält Richter Walter Voigt die in Dippoldiswalde verhängte Strafe gegen ihn aufrecht. Diese wird sogar leicht angehoben, da ein noch nicht bezahlter Strafbefehl ins Urteil mit einbezogen werden musste. Statt 120 muss der Angeklagte nun 130 Tagessätze zu je zehn Euro bezahlen. Dazu kommen noch die Gerichtskosten.

Abschließend gibt der Richter dem offenbar psychisch angeschlagenen Mann mit auf den Weg, sich professionelle Hilfe zu holen. „Während einer Trennung kann es schon einmal zu unschönen Situationen kommen“, sagt Voigt. Doch der Angeklagte habe es sich auf einer Art Hass-Position eingerichtet. „Das kann gefährlich werden“, warnt er.

zur Startseite