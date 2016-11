Rosenbach zum Umblättern Die Gemeinde verkauft für 2017 wieder ihre beliebten Kalender. Dafür ist Bürgermeister Höhne ganzjährig als Fotograf auf Tour.

Das Gemeindeamt ist der Star auf dem Deckblatt. © Roland Höhne

Das Rosenbacher Gemeindeamt hat es wieder einmal auf das Deckblatt geschafft. Bereits zum vierten Mal nacheinander prangt der Amtssitz von Bürgermeister Roland Höhne (CDU) auf der vordersten Seite des Rosenbacher Jahreskalenders.

Den neuen Kalender für das nächste Jahr gibt es zu kaufen. „Wir haben 150 Stück anfertigen lassen“, sagt Höhne. Ist die Auflage zu knapp bemessen, können noch Exemplare nachbestellt werden. Bei den Rosenbachern ist der Kalender beliebt. Das ist auch der Grund, warum es ihn heute noch immer gibt. Denn eigentlich sollte der Jahreskalender eine einmalige Sache sein. Für das 20-jährige Bestehen von Rosenbach im Jahr 2014 hat Bürgermeister Höhne eine Auflage anfertigen lassen. Und das sollte es auch gewesen sein. „Die Nachfrage war aber so hoch, dass wir es danach immer wieder gemacht haben“, so Höhne. Auf den bunten Blättern finden sich auch für 2017 Motive aus den beiden Ortsteilen wieder. Zum Beispiel der historische Teil der Herwigsdorfer Grundschule oder das sanierte Pfarrhaus in Bischdorf. Auf jedem Kalenderblatt im Fokus: Der Hinweis auf die große Feier im nächsten Jahr. Dann wird Herwigsdorf 700 Jahre alt.

Das Knipsen der Bilder übernimmt Höhne persönlich. „Meine Kamera hab ich sowieso immer dabei“, sagt er. Für 7,50 Euro ist der Kalender im Gemeindeamt, der Einkaufsquelle Bielß oder der Baumschule Neumann in Bischdorf erhältlich. Mit den Einnahmen deckt die Gemeinde die Kosten für den Druck ab. „Wir machen damit kein Geld. Wir wollen den Leuten nur etwas anbieten“, so Höhne.

