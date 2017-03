Rosenbach scheitert mit Verbot von Hexenfeuern In der Gemeinde kann zum 30. April traditionell gezündelt werden. Der Bürgermeister ruft dennoch zur Vorsicht auf.

Tradition zum 30. April: lodernde Hexenfeuer, wie hier in Löbau.Foto: Archiv © sz thomas eichler

Brennende Holzhaufen auf Privatgrundstücken werden auch in diesem Jahr am 30. April wieder zum Ortsbild der Gemeinde Rosenbach gehören. „Traditionsfeuer sind laut einer Rechtsgrundlage in der Verwaltungsgemeinschaft Löbau zulässig“, teilte Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mit. Die Gemeinde muss sich damit den Bestimmungen der Löbauer Polizeiverordnung beugen und hat keine Chance, die Feuer zu verbieten.

Im Februar hat der Gemeinderat über ein Verbot der Traditionsfeuer am 30. April diskutiert. Der Grund für die Diskussion: Die Kameraden der Rosenbacher Feuerwehren sind in den vergangenen Jahren nicht hinterhergekommen, private Feuer zu kontrollieren. Allein 2016 hat es 43 Traditionsfeuer dieser Art in der Gemeinde gegeben. Eingerechnet sind da aber noch nicht die beiden großen Feuer in Herwigsdorf und Bischdorf, um die sich die Kameraden der Feuerwehr hauptsächlich zu kümmern haben. Durch das angedachte Verbot hat die Gemeinde zum einen die Kameraden entlasten und zum anderen für mehr Sicherheit sorgen wollen. Höhne appelliert nun an die Vernunft seiner Bürger und bittet darum, die Traditionsfeuer bewusst und kontrolliert abzubrennen. „Werden alle Vorschriften eingehalten, kann auch nichts passieren“, so der Bürgermeister. Um dennoch ein wachsames Auge auf private Zündler zu haben, wolle laut Höhne das Löbauer Ordnungsamt verstärkt Kontrollen durchführen. Dadurch sollen auch diejenigen erwischt werden, die nicht nur Holz abbrennen. „Traditionsfeuer sind Traditionsfeuer und nicht dafür da, um Abfälle zu verbrennen“, sagt Höhne.

Weil das Verbot von Privatfeuern zum 30. April gescheitert ist, bleibt die Problematik in Sachen Sicherheit erst einmal bestehen. „Wir können aber nichts verbieten, was rechtlich nicht haltbar ist“, betont Roland Höhne. Seine Rosenbacher Bürger will er nun in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr noch einmal auf die Vorschriften bei privaten Feuern hinweisen. (SZ/ms)

zur Startseite