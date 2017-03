Rosenbach kann bald schneller surfen Die Kabel für bessere Anschlüsse werden derzeit gezogen. Die Nutzer brauchen aber noch Geduld bis in den Herbst.

Laut Bürgermeister Roland Höhne (CDU) ist damit zu rechnen, dass Ende September in Rosenbach alle Anschlüsse für schnelles Internet freigeschaltet sind. Die ersten Glasfaserkabel sind in den vergangenen Wochen von Löbau aus in Richtung Steinbergstraße verlegt worden. Größtenteils seien dazu keine aufwendigen Bauarbeiten nötig, da noch viele sogenannte Leerrohre unter der Rosenbacher Erde liegen, durch die die Kabel einfach durchgezogen werden müssten, so Höhne.

Der Bürgermeister geht nach seinen Informationen davon aus, dass nach dem Anschluss an das Breitbandnetz flächendeckend mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde gesurft werden kann. Das bedeutet 150 Mal schnelleres Surfen, als es derzeit in vielen Haushalten möglich ist.

Einige Teile der Gemeinde gehen aber womöglich leer aus. Weil etwa Grundstücke am Rotstein oder der Grünen Aue zu weit weg vom Ort liegen, werde es schwer, diese ans Breitbandnetz anzuschließen, hieß es. Aus Kostengründen sieht die Deutsche Telekom nach derzeitigem Stand vom Anschluss dieser Grundstücke ans Netz ab. Übernimmt die Gemeinde die Kosten, wird es teuer. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. (SZ/ms)

