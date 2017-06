Rosen als Köder Waschbrettbäuche angetreten: Bei RTL geht die Kuppelshow „Die Bachelorette“ wieder los.

Um Model Jessica Paszka balzen ab sofort 20 junge Männer. © dpa

Seemann, Musiker, Chemiestudent oder Kosmetikverkäufer. Bis auf Muskeln und Tattoos haben die 20 Männer, die RTL ausgesucht hat, nicht viel gemeinsam. Der Privatsender bringt sie ab Mittwoch alle zusammen: Dann startet die 4. Staffel der Kuppelshow „Die Bachelorette“.

Das Prinzip zur Erinnerung: Eine Junggesellin darf sich aus den Teilnehmern einen aussuchen. Bis es so weit ist, vergibt sie jede Woche Rosen an die, die noch im Rennen sind. Wer keine Rose bekommt, fliegt.

Einen sportlichen Körper haben sie alle. Schornsteinfeger Alex aus Berlin hat für die Bachelorette eigens ein Trainingsprogramm durchgezogen, wie er RTL verraten hat. Ob der 26-Jährige seine Form hält, ist aber zumindest fraglich. „Normalerweise esse ich einfach zu gerne“, sagt er.

Der 25-jährige Lukasz versucht es indes mit einer für die Sendung eher ungewöhnlichen Strategie: Er will mit Köpfchen punkten. Der Düsseldorfer studiert Chemie und Geschichte auf Lehramt, trägt Hornbrille und spielt Klarinette im Orchester. „Ich bin ein Gentleman der alten Schule.“ Ob die Bachelorette so einen sucht? Zumindest für Freunde des Privatfernsehens ist sie keine Unbekannte: Jessica Paszka. Für alle, denen der Name nichts sagt: Die 27-Jährige suchte bereits bei „Der Bachelor“ glücklos einen Mann. Besser lief es für sie danach im Reality-TV. Sie war seitdem unter anderem bei Sat 1 im „Promi-Big-Brother-Haus“ oder bei Vox bei „Mieten, kaufen, wohnen“ und „Das perfekte Promi-Dinner“ zu sehen.

Nun soll es auch mit der Liebe klappen. Ihre Vorgängerinnen – Monika Ivancan, Anna Hofbauer und Alisa Persch – hatten langfristig kein Glück. Die Beziehung von Anna Hofbauer und Marvin Albrecht hielt zweieinhalb Jahre, danach war Schluss.

Die aktuellen Kandidaten hat die Blondine schon unter die Lupe genommen – und ist fündig geworden. „Im Grunde ist er der Jackpot“, sagt Hofbauer über den 28-jährigen André aus Herten bei Recklinghausen. Der klingt fast zu langweilig für die Show: Er spielt Klavier, besucht Kochkurse mit seinem Vater, will in den elterlichen Betrieb einsteigen und sagt: „Ich habe keine Laster.“ Langweilig wird es mit dem Modeblogger Julez aus dem westfälischen Hamm eher nicht: Der 26-Jährige könnte sich nämlich nicht nur in die Bachelorette vergucken, sondern auch in seine Konkurrenten. Er verrät: „Ich stehe auf Frauen und auf Männer.“

Wer sich letztlich für wen erwärmen kann, wird sich in den nächsten sieben Wochen zeigen. (dpa)

„Die Bachelorette“, 20.15 Uhr, RTL

