Rosa Wolken statt Sport

Der MDR zeigt viel Live-Fußball. Auf eine Hintergrundsendung am Sonntagabend verzichtet der Sender aber. Warum eigentlich?

Der Sonntagabend gehört dem Sport – zumindest in den dritten Programmen und ab kurz nach zehn. Nach den Berichten über die beiden Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga wird regional das Sportwochenende aufgearbeitet, fast immer mit Interviewgästen, teilweise auch mit Zuschauern im Studio.

Bei RBB heißt die Sendung „Sportplatz“, beim SWR „Flutlicht“, beim BR „Blickpunkt Sport“, beim NDR „Sportclub“. Der WDR fällt da etwas aus dem Rahmen, weil „Sport inside“ sowohl aufs Studio wie auf die Regionalität verzichtet, der Schwerpunkt liegt hier auf dem Investigativen. Wer sich beim Zappen aufs Öffentlich-Rechtliche beschränkt, entkommt den TV-Leibesübungen also kaum. Es sei denn, er schaltet den MDR ein, hier läuft am Sonntag „Einfach rosa – Wolken über Kapstadt“.

Die Dreiländeranstalt verzichtet auf eine Hintergrund-Sendung nach 22 Uhr und ist damit die absolute Ausnahme. „Die Sehgewohnheiten haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert“, erklärt Raiko Richter, Sportchef beim MDR. „Die Zuschauer wollen das Ereignis sehen, also das Spiel, den Wettkampf.“ Die Fans würden sich durch Internet und soziale Medien ganz schnell mit Ergebnissen und Interviews informieren. Da will der Sender mithalten und nicht ein, zwei Tage später Dinge zeigen, die jeder schon kennt.

Bei „Sport im Osten“ läuft am Samstag- wie Sonntagnachmittag vor allem eines: Fußball – vorrangig aus der 3. Liga. „Aber nicht nur“, betont Richter. „Wir sind wohl der einzige Sender, der regelmäßig über Frauen-Handball und Frauen-Volleyball berichtet.“ Dass Fußball trotzdem der Schwerpunkt ist und selbst die vierte Liga viel Sendezeit bekommt, will er nicht leugnen. „Fußball ist für uns der Anker. Von ihm profitieren auch andere Sportarten“, argumentiert der 42-Jährige. Übersetzt heißt dies in etwa: Die Kicker bringen die Quoten, der restliche Sport nicht.

Aber wo bleibt da Platz für Hintergrund und Interviews? „Das gibt es auch bei ,Sport im Osten’“, sagt Richter, „Wir beschäftigen uns intensiv mit Doping, Wettskandal und der Spitzensportreform.“ Dem Beispiel der anderen Dritten wird der MDR auch nicht folgen. Bei den Quoten sind die Sonntagabendformate ohnehin keine Spitzenreiter. Der RBB wird den „Sportplatz“ im Sommer einstellen, der BR ist mit „Blickpunkt Sport“ wohl auch nicht besonders glücklich.

Der MDR setzt auf Live-Fußball. Inzwischen überträgt der Sender sogar Testspiele von Dynamo Dresden, wie die in Neugersdorf und zuletzt in Zwickau. Kürzlich durften sich die Zuschauer an einem Montagabend ab 20.15 Uhr in voller Länge an der Partie FSV Zwickau gegen Hansa Rostock erfreuen. Die Akzeptanz spreche dafür, meint der Sportchef. Der sportliche Wert kann es schlecht sein.

Die Quote ist ein Totschlagargument, mit einem Marktanteil von elf Millionen Zuschauern ist „Sport im Osten“ das erfolgreichste Sportformat in den dritten Programmen. Da haben es Randthemen und Formate, die Athleten aus einer anderen Perspektive zeigen, schwer. Oder ein ausführliches Interview mit dem Sportdirektor von RB Leipzig. Ralf Rangnick wird vom MDR zwar eingeladen – allerdings zur Plauderrunde aufs „Riverboat“, wie auch sein Dynamo-Pendant Ralf Minge. Dort geht es meist gemütlich-lustig zu, es ist nicht unbedingt die Bühne für kritisches und nachhakendes Fragen.

„Wir drücken uns nicht um das Investigative“, betont Richter und verweist darauf, dass Beiträge auch von „Sport inside“ übernommen würden. „Wir sind das dritte Programm mit dem größten Sportangebot.“ Nur nicht am Sonntagabend.

