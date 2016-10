Romy Kühr: Friedersdorfer Preis tut Sachsen gut Romy Kühr über die Auszeichnung für die Asylarbeit

Sachsen und die Flüchtlinge – das ist gerade keine Erfolgversprechende Kombination. In ganz Deutschland und der Welt ist der Freistaat derzeit in den Negativ-Schlagzeilen, die Vorfälle in Bautzen und Chemnitz sind in aller Munde. Gut, dass mit dem Bürgerpreis auch mal wieder die positiven Seiten hervorgehoben werden. Denn auch die gibt es. In Ebersbach-Neugersdorf unterrichten Freiwillige die Fremden in Deutsch, in Löbau basteln Vereinsleute mit Flüchtlingskindern, um nur zwei Beispiele zu nennen. Immerhin sind 31 Gruppen, Vereine und Personen aus ganz Sachsen für den Bürgerpreis vorgeschlagen worden, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren.

Das Heim Friedersdorf ist ein Beispiel dafür, wie es gut klappen kann. Die Tatsache, dass jugendliche Schüler sich hier besonders hervorgetan haben, lässt hoffen, dass nachfolgende Generationen künftig offener und friedlicher mit Fremden umgehen, als es aktuell mancherorts der Fall ist. Bleibt zu hoffen, dass auch das in den überregionalen Medien Beachtung findet.

