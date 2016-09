Romeo und Julia in Zeiten von Pegida Der Sebnitzer Rainer Böhme hat ein Buch über eine hürdenreiche Liebesgeschichte in der Sächsischen Schweiz verfasst.

Rainer Böhme: „Die Türken kommen“, 84 Seiten. © PR

Die Pensionsbetreiberin in dem kleinen Dorf in der Sächsischen Schweiz erschrickt, als ihre Gäste aus dem Auto steigen. Angekündigt waren sie als Touristen aus Berlin. Da kommen sie auch her – aus Neukölln, eine türkischstämmige Familie, die Mutter trägt ein Kopftuch. Was wird ihr Mann sagen, was die anderen Gäste und was ihr Sohn, der rechtsextreme Kameradschaftler und überzeugte NPD-Wähler? Diese Szene entwirft der Sebnitzer Rainer Böhme in seinem neuen Buch „Die Türken kommen“. Die Idee zu dem Stoff spukte schon seit Jahren in seinem Kopf herum, erklärt Böhme. Sie entstand, als er noch als Reiseveranstalter arbeitete und private Zimmer in der Sächsischen Schweiz vermittelte. Was wäre, wenn einmal keine deutschen Urlauber aus Leipzig oder Thüringen, sondern Türken vor der Tür stünden? Unter den Eindrücken der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr hat Böhme, der für die Linkspartei im Sebnitzer Stadtrat und im Kreistag sitzt sowie als Musiker aktiv ist, die Idee zu Papier gebracht. Die Handlung verlegte er in den Sommer 2015. Der Sohn der Pensionbetreiberin fährt zusammen mit örtlichen Handwerkern jeden Montag zu Pegida und demonstriert vor dem Freitaler Leonardo-Hotel.

Zuallererst erzählt das Buch aber die Liebesgeschichte zwischen dem 20-jährigen türkischstämmigen Tunc und Hanna, der Tochter der Pensionsbetreiber. Sie spielt zwischen dem McDonald’s in Pirna, der Barbarine und einem einsamen Parkplatz unter einer Eiche. Die Romanze zwischen den beiden ist vor allem Hannas Bruder ein Dorn im Auge. Das kann er nicht auf sich sitzenlassen.

Rainer Böhme liest am 22. September in der Kaukasusstube in Sebnitz aus seinem neuen Buch „Die Türken kommen“. Beginn 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

