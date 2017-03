Romeo, Julia und die Rassismuskeule Das Gerhart-Hauptmann-Theater beweist mit „Fatima“ Mut und liefert einen kernigen Beitrag zur Kopftuch-Debatte.

„Fatima“ in Zittau. © Theater

In Abwesenheit wird man am besten gemobbt. So taucht die Titelfigur nie im Stück auf – und steht doch immer im Zentrum, weil permanent über Fatima und ihr Kopftuch geredet wird.

Die britische Jungautorin Atiha Sen Gupta hat 2009 mit „Fatima“ ein beachtliches und kluges Dramatikdebüt zum Thema Kopftuchsymbol abgeliefert, welches damals am Londoner Hampstead Theatre uraufgeführt wurde und nun durch Diskussionen um die passende Schulbekleidung sowie leibhaftige Flüchtlingsbegegnungen auch im Oberlausitzer Dreiländereck immer virulenter wird.

Denn darin geht es um vermeintliche Islamisierung und die entsprechenden Gegenreaktionen – auf die die Gesellschaft wiederum nur mit der harten Rassismuskeule zu antworten weiß.

Eigentlich passiert nichts besonderes: Schülerin Fatima ist eine 17-jährige Partymaus und die Zwillingsschwester von Mohammed, der überzeugend vom afghanischen Flüchtling Ali Ahmad Ahmadi gespielt wird. Nach den Sommerferien kommt sie zu spät zur Schule. Und: mit Kopftuch, was sich keiner erklären kann. Die Klasse ist gespalten in Fürsprecher und Gegner dieses demonstrativen Bekenntnisses zum Islam. Am meisten irritiert ist ihre große Liebe namens Georg.

Dieser, großartig in seiner tollpatschigen Wut von Kurt Neumann gegeben, will alles retten – und erreicht immer das Gegenteil. Außerdem meidet Fatima fortan auch die beste Freundin Aisha, ebenso wie sie Muslima, aber doch weiterhin auf- bis abgeklärt allen normalen Jugendsünden auf der Spur und erklärte Kopftuch-Gegnerin (quicklebendig-überzeugend in dieser Rolle: Sarah Wenzel).

Noch zwei weitere Jungtalente prägen die Inszenierung von Patricia Hachtel, die sich auch ihr eigenes Bühnenbild schuf: Philipp Rausendorf, der als Fred seine ultimative Baseball-Mütze als Ausdruck von Freiheit sieht und die abenteuerlustige Aisha im Blick hat; und Moritz Pfitzner, der als DJ mit Breakdanceeinlage im Wechsel mit Benedikt Falkus für die jugendgemäße Beschallung und etliche kommentierende Mimik sorgt. Patricia Hachtel hat sich dafür im Hintergrund ein Podest mit fünf Türen bauen lassen, deren Vorderseite auch als Tafel taugt, die zunehmend mit persönlichen Parolen bemalt wird. Davor ist Klassen- oder Partyraum.

Schnell wird klar, dass es eigentlich weder um Radikalisierung oder Rassismus geht, sondern nur um enttäuschte Jugendliebe und die ganz alltäglichen Folgen. Aus diesen Gefühlen heraus entwendet Georg Fatima das Kopftuch und taucht später als Hilfshitler beim lustig-tragischen Kostümball der Klasse auf. Damit disqualifiziert er sich endgültig und wird als Rassist gebrandmarkt.

Maria Weber spielt die hyperkorrekte Lehrerin Frau Heller, die die Klasse zwar zusammenhalten will, aber nicht über ihren Schatten springen kann und den bis zuletzt unheilbar Verliebten Georg wegen seiner Hitler-Show von der Schule werfen lässt.

Fatimas Mutter (Kerstin Slawek) pafft eine Zigarette nach der anderen und ist als Frauenrechtlerin, die auch Vater Ali vor die Tür setzte, über die Entwicklung entsetzt und droht gar, dass sie auch ihre Tochter nach dem 18. Geburtstag aus der Wohnung werfen will, wenn sie nicht zur Vernunft kommt. Dies ist – neben dem wiederum unerhörten Abschiedsbesuch von Georg bei Fatima, bei dem klar wird, dass nur er alles eingebüßt hat – die berührendste Szene in einer runden Inszenierung ohne jede Längen.

Es bleibt ansonsten eine gefühlsmäßig asymmetrische und fast folgenlose Art von Romeo und Julia der Jetztzeit, bei der man sich wundert, dass das Stück nicht in den sächsischen Großstädten läuft. Für den (Deutsch-)Unterricht ist „Fatima“ eine großartige Diskussionsgrundlage.

Nächste Vorstellungen am 29. März, 10 Uhr, sowie am 30. März, 19.30 Uhr, www.g-h-t.de

