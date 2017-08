Romantischer Abend in Oybin Die Klosterkirchenruine lädt zu einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert ein. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es noch mehr Termintipps.

Auf dem wohl bekanntesten Berg des Zittauer Gebirges erheben sich die romantischen Ruinen der böhmischen Königsburg und des Klosters Oybin. © Wolfgang Wittchen

Burg und Kloster Oybin laden am Freitag zu einer Zeitreise in das 19. Jahrhundert ein. Die Gäste können in der von Fackeln erhellten Klosterkirchenruine einen romantischen Abend erleben mit Orgelspiel, Dichtung, Malerei, einem Kammerchor-Konzert und Weingenuss. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Haus des Gastes gegenüber vom Aufgang zur Kirche. Tickets kosten 15 Euro. (szo)

