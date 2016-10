Romantische Lebensart Die Messe LebensArt „Herbstzauber“ lockt noch bis Montag in den idyllischen Großharthauer Schlosspark. Unsere Bildergalerie beweist: ein Besuch lohnt sich.

Feuershows und Illuminationen gehörten zu den Höhepunkten der Lifestyle-Messe. © Steffen Unger

Lichterglanz, Feuershow, Herbstromantik – die Messe „LebensArt“ lockt am Wochenende Besucher aus der Region und darüber hinaus nach Großharthau. An über 130 Ständen bieten Händler aus ganz Deutschland Kulinarisches, Mode, Design und alles rund um Haus und Garten an. Besonderer Höhepunkt sind die Illuminationen im Schlosspark und die abendlichen Feuershows. Geöffnet ist die LebensArt „Herbstzauber“ auch noch Sonntag von 10 bis 19 Uhr und am Montag bis 18 Uhr. Drei Parkplätze stehen zur Verfügung. (szo)

