Romantica auf Tour der Träume Zur Einkaufsnacht am 5. November locken rund 100 Händler mit Überraschungen. Dabei gibt es auch einige Neuerungen.

Laternen vor nachtblauem Himmel und Reichenturm haben im vergangenen Jahr die Romantica in stimmungsvolles Licht getaucht. Bautzens schiefer Turm zeigt sich in diesem Jahr verhüllt. Klang- und Licht-Events werden zur Einkaufsnacht hingegen für Hingucker sorgen. © Uwe Soeder

Die 14. Romantica, organisiert vom Innenstadtverein, bietet viel Neues. Bei der langen Einkaufsnacht am 5. November steht diesmal nicht nur die Reichenstraße im Mittelpunkt, sondern auch die Seitenstraßen sollen zu ihrem Recht kommen. Rund 100 Händler haben sich einiges einfallen lassen, um die erwarteten 30 000 Besucher zu überraschen. Aber auch das Rahmenprogramm ist neu und überraschend.

Tour der Träume

Das sogenannte Traummobil, ein vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater gestaltetes, geschmücktes und mit Scheinwerfern ausgestattetes Fahrzeug, begibt sich jeweils ab 17 und 20 Uhr auf Tour. Start ist an der Kreuzung Seminarstraße/Goschwitzstraße. Von dort aus fährt das Traummobil über die Karl-Marx-Straße, Tuchmacherstraße, Pchalekstraße, Steinstraße bis zum Kornmarkt. Nach Auftritten der Tanzschule Pohle an der Karl-Marx-Straße und am Kornmarkt bewegt sich das Fahrzeug über die Wendische Straße zum Fleischmarkt, wo es jeweils weitere Auftritte gibt. Über die Innere Lauenstraße fährt das Traummobil zurück zum Ausgangspunkt. Neben den Auftritten der Tänzerinnen gibt es weitere Stopps mit Klang- und Licht-Events. Am Kornmarkt ist ein Tanz-Flashmob der Tanzszene Bautzen geplant.

Bühne am Fleischmarkt

Da das Feuerwerk diesmal nicht am Hauptmarkt stattfindet, kann der Fleischmarkt erstmals mit ins Geschehen einbezogen werden. Davon sollen vor allem die Händler und die gastronomischen Einrichtungen in der Schloßstraße, der Großen Brüdergasse und der Heringstraße profitieren, denn der Fleischmarkt ist gleichsam das „Tor zur Altstadt“. Auf dem Fleischmarkt wird eine Bühne aufgebaut, auf der verschiedene Bands, eine Trommelgruppe und lebendige Puppen auftreten werden. Außerdem gibt es eine Bar und eine Tanzfläche, auf der unter Anleitung der Tanzschule Pohle geübt werden kann. Zweimal ist Heike Wenskus, bekannt durch „Wer wird Millionär“, mit ihrer Feuershow zu erleben. Der Dom wird erstmals angestrahlt.

Aktivitäten der Händler

An die 100 Händler wollen mit zahlreichen Überraschungen die Gäste in ihre Geschäfte locken. Unter anderem wird ein Schuhmachermuseum eröffnet oder Indianer laden in ihren Wigwam ein. Die Händler bieten den Kunden eine kostenlose Einlagerung ihrer Einkäufe an und übernehmen erstmals auch den Versand der Einkäufe.

Kochshow bei Multi-Möbel

Obwohl etwas außerhalb gelegen, beteiligt sich auch der Möbelhändler an der Neusalzaer Straße an der Romantica. Der Dresdener Promi-Koch Gerd Kastenmeier bereitet ab 17.30 Uhr ein besonderes Menü in mehreren Gängen zu, bei dessen Zubereitung man ihm zuschauen kann.

Bus-Shuttle und Straßensperrungen

Der Parkplatz von Multi-Möbel ist zudem Startpunkt für den Shuttle-Bus, der hier von 17 bis 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde abfährt. Dieser fährt auch den Marktkauf an, wo es jeweils 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr losgeht. Die Rückfahrt startet ab Lauengraben von 21 bis 23.30 Uhr im Halbstundentakt.

Von 16 bis 22 Uhr sind für den Durchgangsverkehr gesperrt: Seminarstraße, Goschwitzstraße, Karl-Marx-Straße, Wendische Straße, Fleischmarkt. Die Friedensbrücke ist ab 22 Uhr bis gegen 24 Uhr gesperrt.

Abschluss-Feuerwerk

Um 22.30 Uhr wird das große Abschluss-Feuerwerk vom Wendischen Kirchhof aus abgebrannt. Die Besucher können dieses von der Friedensbrücke aus bewundern. Wegen des Feuerwerks ist der gesamte Bereich unterhalb der Alten Wasserkunst ab 16 Uhr gesperrt. Die Parkplätze in diesem Bereich können nicht genutzt werden. Als Ausweich-Möglichkeiten stehen die Parkhäuser im Kornmarkt-Center und an der Äußeren Lauenstraße sowie die Parkplätze an der Schliebenstraße und am Schützenplatz zur Verfügung.

