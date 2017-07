Roma in Coswig Immer öfter sind rumänische Bettler in der Stadt unterwegs. Das Ordnungsamt hat sich jetzt an den Bürgermeister ihres Heimatorts gewandt.

Hilferuf. So sehen sie aus, die Zettel, mit denen die rumänischen Bettler in Coswig auf ihr Anliegen aufmerksam machen. © privat

Ein schlanker junger Mann, dunkles Haar, dunkle Augen, braune Haut. Er klingelt an einer Coswiger Haustür. Keiner öffnet. Da tritt er an einen Passanten heran. Murmelt „Hilfe“. Hält einen Zettel hin. GUTEN,TAG,iCH, BITE,HELFEN,MID, GELD, SPENDE,ZUGEN,ARBIT usw. Übersetzt: Guten Tag, bitte helfen Sie mit Geld, einer Spende, suche Arbeit ... Zum Schluss ein höfliches: Vielen Dank. Doch der Passant schüttelt den Kopf.

Wie so mancher Coswiger. Der sich dann im Ordnungsamt meldet, die merkwürdige Begegnung anzeigt. Und auch seine Befürchtung, bei der einmaligen Ansprache könnte es nicht bleiben. Alles das – auch die Drohung eines Bettelnden war schon dabei – landet auf dem Schreibtisch von Ordnungsamtschef Olaf Lier.

Erst kamen die Bettler aller Jahre, dann aller halben. Jetzt jeden Monat. Und was kann das Ordnungsamt tun? Nicht viel. Er und seine Mitarbeiter sprechen die Personen an, befragen sie nach ihren Absichten. Lassen sich die Ausweise zeigen. Dabei wird klar: Die Leute stammen alle aus derselben rumänischen Stadt, Sfântu Gheorghe, wohnen auf zwei benachbarten Straßen. Wo die Roma zu Hause sind.

Olaf Lier will mehr wissen. Wie kommen sie hierher? Bei immerhin 1 500 Kilometer Weg? Mit dem Auto, so die Antwort, nun wollen sie wieder zurück. Deshalb brauchen sie Geld. Weshalb gerade nach Coswig und wo sie unterkommen, während sie hier sind – das ist nicht zu erfahren. Eben so wenig, wer hinter den Aktionen steckt, wer das vielleicht organisiert. Das Team vom Ordnungsamt kann nichts weiter machen, als den Leuten klar sagen, dass sie nicht in die Häuser gehen und nicht klingeln sollen.

So lange sie nicht aggressiv betteln, hat er keine Handhabe, etwas zu unternehmen, sagt der Amtschef. Das sagt auch die Polizei. Marko Laske von der Pressestelle der Polizeidirektion Dresden: Betteln ist nicht verboten, ist keine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit. Wenn Bettler allerdings jemanden bedrängen oder bedrohen, sollte das bei der Polizei angezeigt werden. Ob jemand den Bettelnden Geld gibt, müsse jeder selbst entscheiden, da gibt es kein Richtig oder Falsch, sagt Marko Laske. Er wisse von keinem Fall, wo Bettler handgreiflich wurden. Auch dass sie Häuser ausspähen, für Einbrüche, habe sich nicht bestätigt. Solche Übergriffe seien nicht bekannt.

Erst vor Kurzem gab es über Facebook die Botschaft, dass wieder Bettler unterwegs sind, diesmal in Kötitz auf der Naundorfer Straße. Eine Frau mit kleinem Kind. Die spionieren wohl die Gegend aus, so die Vermutung im Netz. Fast zur gleichen Zeit ist in Radebeul auf der Bernhard-Voß-Straße ein junger Mann mit einem kleinen Kind unterwegs, klingelt, geht in ein Haus und wieder raus, offensichtlich unverrichteter Dinge. Eine Mieterin sieht die kleine Gruppe vom Wäscheplatz aus, der Mann geht zu ihr, spricht sie um Hilfe an. Sie tut es nicht, der Mann geht weiter.

Den bettelnden Leuten immer wieder Geld zu geben, hilft wenig. Davon ist Olaf Lier überzeugt. In ihrer Heimat erhalten sie möglicherweise nicht die benötigten Sozialleistungen, so der Amtschef. Er will der Sache auf den Grund gehen. Beschäftigt sich mit dem Heimatort der Bettler, mit Sfântu Gheorghe im Zentrum Rumäniens. Reichlich 60 000 Einwohner, etwa drei Viertel Ungarn, rund ein Viertel Rumänen.

Ein Film auf Youtube zeigt schicke bis weniger schicke Hochhäuser, eindrucksvolle historische Bauten, saubere Straßen. Gewässer werden saniert. Fast ein bisschen wie in Coswig. Ein ganz anderes Bild im Roma-Viertel. Viele sanierungsbedürftige Häuser, sauber, aber ärmlich. Bitterarm, bis auf einige wohlhabende Familien, wie es bei Wikipedia heißt.

Nun ließe sich lange diskutieren, weshalb das so ist, sagt Olaf Lier. Rumänien ist in der EU. Es gibt Geld, auch für die Roma. Doch wo kommt es an? Insider sprechen von Korruption und davon, dass die geldverteilenden Behörden keinen Kontakt zur Wirklichkeit, zu den Roma, haben. Das lässt sich in den Medien verfolgen.

Olaf Lier will das Thema nicht einfach abschließen. Hat sich deshalb per E-Mail an Àrpád-András Antal, den Bürgermeister von Sfântu Gheorghe, gewandt. Um miteinander einen Weg für Hilfe zu finden, vielleicht für ein gemeinsames Projekt. Jetzt hofft der Mann vom Ordnungsamt, dass sich die rumänische Seite meldet. Eventuell schon mit einer guten Idee. Am Besten, um Bestehendes zu unterstützen. Hilfe für eine Schule, für ein Kinderheim beispielsweise. Damit Zuwendung auch zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt. Mit Leuten vor Ort, die mit anpacken.

Deshalb will Olaf Lier die Verhältnisse in Sfântu Gheorghe weiter erkunden. Und parallel dazu wissen, ob die Coswiger Ideen haben, was zu tun wäre, was sie selbst tun würden.

Wer mittun will, kann sich direkt ans Ordnungsamt wenden. Oder an den Coswiger Verein Partnerschaft mit Osteuropa. Um etwas ab- und weiterzugeben – vernünftig und sinnvoll. Damit die nächste Generation eine Chance erhält und nicht zu Bettlern und Tagelöhnern heranwachsen muss.

Kontakt: Ordnungsamt Coswig, Telefon 0352366330; Verein Partnerschaft mit Osteuropa e.V. Coswig, www.partnerschaft-mit-osteuropa.de

Filmtipp: www.szlink.de/JennyunddieRoma-Kinder

