Rolltore gegen Räuber Karstadt hat im Kampf gegen Einbrecher aufgerüstet. Nicht nur mit neuen Türsicherungen.

Die Rollgitter hinter den Glastüren bei Karstadt wurden nach der Einbruchsserie eingebaut. © René Meinig

Bei Karstadt hat sich etwas getan seit dem letzten Schmuckdiebstahl. Die Eingänge sind sicherer geworden. Hinter den Glastüren versperren stabile Rollgitter den Weg, wenn das Kaufhaus geschlossen ist. Die Metallsperren werden abends heruntergelassen. Da ist kein Durchkommen für Einbrecher, hoffen die Verantwortlichen. Und sie scheinen recht zu haben. Vor fast auf den Tag genau drei Monaten haben Einbrecher zum letzten Mal im großen Stil in dem Warenhaus an der Prager Straße zugeschlagen. Seitdem ist Ruhe. Allerdings: Beim letzten Einbruch in der Nacht zum 8. Dezember kamen die Täter nicht durch eine der großen Glasflügeltüren. Sie zertrümmerten ein Schaufenster, bedienten sich dann in der Schmuckabteilung und türmten durch einen Ein- und Ausgang auf der Gebäuderückseite.

Christine Meyer von Froreich gibt sich keinen Illusionen hin. „In so einer großen Filiale muss man immer damit rechnen, dass irgendetwas ist“, sagt die Karstadt-Chefin. Mit „irgendetwas“ meint sie Einbrüche und Ladendiebstähle. Der Kampf gegen Kriminelle sei „eine laufende Sache, das ist nie abgeschlossen“. Um potenziellen Tätern nicht noch Hinweise zu geben, will sie keine weiteren Details nennen. Videokameras und Detektive waren auch schon vor der Einbruchsserie aus dem vergangenen Jahr im Einsatz, auf den Kamerabildern hat die Polizei im Dezember sogar drei mutmaßliche Täter entdeckt. Aber die Bilder waren schlecht. Es sei nur schwer möglich, Details zu erkennen, sagte damals Polizeisprecher Thomas Geithner. Dafür sei der Abstand der Kameras zum Tatort in der Schmuckabteilung zu groß gewesen.

Die neuen Rolltore, zu denen auch die Polizei geraten hat, erfüllen einen doppelten Zweck. Sie erschweren es Einbrechern nicht nur, in das Kaufhaus zu gelangen, sie versperren auch den Fluchtweg. Zweimal zertrümmerten die Täter bei ihren insgesamt drei Beutetouren die gläsernen Eingangstüren des Kaufhauses, bevor sie sich in der Schmuckabteilung bedienten. In allen drei Fällen flohen sie durch den Ein- und Ausgang auf der Gebäuderückseite, durch den man zum Verbindungsweg zwischen Prager Straße und Ferdinandplatz gelangt.

Wie viel Geld Karstadt seit der letzten Beutetour im Dezember in die Sicherheit investiert hat, will Geschäftsführerin Meyer von Froreich nicht sagen. Das sei ein Geschäftsgeheimnis. Bekannt ist dagegen die Schadenssumme. Rund 10 000 Euro waren die Uhren und Schmuckstücke wert, die die Täter bei dem Einbruch am 19. September 2016 erbeutet haben. Diebesgut im Wert von jeweils 40 000 Euro nahmen sie am 19. Oktober und am 8. Dezember mit.

Dazu gehörten unter anderem Uhren der Marken Hamilton, Certina und Tissot, Swarovski-Accessoires und mit Brillanten und Diamanten besetzter Goldschmuck der Marke Vandenberg. Drei lange Listen mit Diebesgut mussten die Karstadt-Mitarbeiter an die Polizei schicken. Keine einzige Uhr ist bisher wieder aufgetaucht, kein Schmuckstück wurde gefunden. Auch nicht bei der Suche in einschlägigen Verkaufsportalen im Internet. Die Kripo hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, doch noch fündig zu werden. Was die Beamten derzeit unternehmen, um die Täter und das Diebesgut zu finden, mochte Polizeisprecher Thomas Geithner aber nicht sagen. Er will vermeiden, dass die Täter gewarnt werden.

Bei ihrer Arbeit haben die Dresdner Beamten die Karstadt-Einbrüche auch mit ähnlichen Taten in anderen deutschen Städten verglichen. Zum Beispiel mit einem Karstadt-Einbruch Ende Oktober in Berlin und einem Juwelier-Einbruch Ende Dezember in Düren (Nordrhein-Westfalen).

Auffällig sind auch Parallelen zu einer Tat in Berlin am 14. Januar. Damals hatten es Diebe aufs KaDeWe abgesehen. Sie brachen vor Ladenöffnung durch einen Seiteneingang ins Erdgeschoss des Luxuskaufhauses ein. Dann zertrümmerten sie mehrere Vitrinen und griffen sich Schmuck und Uhren im Wert von etwa 100 000 Euro. Alle Taten-Vergleiche der Dresdner Kripo waren bisher aber umsonst. „Wesentliche Erkenntnisse für unsere Verfahren haben sich daraus nicht ergeben“, sagte Polizeisprecher Geithner.

