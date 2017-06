Rollstuhlfahrerin verletzt Auf der Spreebrücke in Taubenheim gab es am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall.

Nach dem Unfall in Taubenheim. Ein Lkw hatte eine seitliche Stütze nicht richtig eingefahren und traf damit einen Rollstuhl. © Jens Kaczmarek

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Sohlander Straße in Taubenheim ist eine 85-jährige Rollstuhlfahrerin verletzt worden. Es war kurz vor 15.30 Uhr, als das Unglück passierte. Ein Begleiter schob die Seniorin im Rollstuhl über die Spreebrücke, als ihnen ein Bau-Lkw entgegenkam. Laut Polizei hatte der Laster mit Kranaufbau eine seitliche Stütze nicht richtig eingefahren. Der Standfuß erwischte den Rollstuhl und riss ihn herum. Die 85-jährige Frau fiel dabei auf die Straße. Sie wurde zur Behandlung und weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. (szo)

