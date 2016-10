Rollstühle im Stuhlbaumuseum Die Schau in Rabenau ist jetzt barrierefrei ausgebaut. Zur Eröffnung kam sogar eine Ministerin.

Das Stuhlbaumuseum ist nun barrierefrei, worüber sich Museumsbeirat Johann Spensberger, Sozialministerin Barbara Klepsch und Besucherin Christa Beyer freuen. © Karl-Ludwig Oberthür

Seit eineinhalb Jahren ist Christa Beyer auf einen Rollstuhl angewiesen. „Mit dem Laufen geht es einfach nicht mehr“, entschuldigt sich die alte Dame bescheiden für den Aufwand, der aus ihrer Sicht gerade betrieben wird. Dabei geht hier im Rabenauer Stuhlbaumuseum alles auf Knopfdruck. Eine Plattform wird ausgeklappt, Betreuerin Ina Willkommen schiebt den Rollstuhl samt Passagierin darauf. Dann arretieren die Sicherheitsbügel automatisch und der Treppenlift ruckelt los. Leise summend schwebt Christa Beyer durchs Treppenhaus hinauf in die erste Etage des Stuhlbaumuseums. Für die Museumsleitung und die treuen Unterstützer der Einrichtung geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Ab sofort ist ihr Domizil barrierefrei. Denn es gibt nicht nur einen Treppenlift für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, sondern auch Rampen vor jeder Türschwelle sowie eine neue Behindertentoilette. „Das ist für uns ein großer Schritt nach vorn“, sagt Museumsleiterin Daniela Simon.

Wie wichtig das Thema Barrierefreiheit mittlerweile ist, zeigt auch der Besuch, der zur Premierenfahrt kam. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) war am Freitagvormittag ins Stuhlbaumuseum gekommen und zeigte sich beeindruckt. „Eine wunderschöne, interessante und liebevolle Ausstellung“, sagte sie. Dass hier nun endlich auch Rollstuhlfahrer Zugang haben, sei wertvoll und wichtig. Jedes Jahr stellt ihr Ministerium 2,5 Millionen Euro für die Barrierefreiheit zur Verfügung, die in entsprechende Projekte investiert werden können. Es geht um Museen, Gaststätten, Kultureinrichtungen, öffentliche Gebäude. Das Geld wird auf die Landkreise verteilt, die es als Fördermittel ausgeben.

Insgesamt hat der Umbau im Rabenauer Museum fast 25 000 Euro gekostet. Dass es so teuer wurde, liegt auch an der Bausubstanz. Die Ausstellung ist in einem Gebäude untergebracht, das im 17. Jahrhundert Teil eines Freigutes war. Noch heute sind in den Räumen im Erdgeschoss die Gewölbedecken der alten Stallungen erkennbar. Das Obergeschoss ist später aufgesetzt worden, aber auch hier sind Durchgänge, Türbreiten und Stufen alles andere als genormt. „Für ältere Besucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist das schon problematisch“, sagt Daniela Simon. Das betreffe nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch Besucher, die am Stock gehen müssen oder auf einen Rollator angewiesen seien.

Besucher wie Christa Beyer. Eine Krankheit zwang sie in den Rollstuhl. Als vor einem Jahr ihr Mann starb, konnte die heute 79-Jährige nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben. Sie kam ins Pflegeheim Aventinum, das sich unweit des Museums mitten im Stadtzentrum befindet. Schön sei es hier, sagt die Rentnerin. Doch obwohl sie nun schon ein Jahr lang Rabenauerin ist, war sie noch nie im Stuhlbaumuseum – wie vermutlich etliche andere Heimbewohner auch. „Das ging ja bisher nicht wegen der vielen Treppen“, sagt ihre Betreuerin Ina Willkommen. In Zukunft aber könnten die Heimbewohner öfter mal vorbeischauen. „In unserem Heim wohnen viele alte Rabenauer, von denen einige auch im Stuhlbau und in der Polstermöbelfabrik gearbeitet haben“, sagt Willkommen. Für die sei ein Museumsbesuch eine gute Abwechslung. Museums-Chefin Daniela Simon kann dazu nur aufmunternd nicken und für die vielen Sonderausstellungen neben der Dauerschau werben. Das nächste barrierefreie Projekt in Rabenau wird übrigens schon geplant. Das Rathaus soll behindertengerecht ausgebaut werden. Geplant ist, einen Aufzug anzubauen sowie behindertengerechte Toiletten zu installieren. Spätestens 2018 soll alles fertig sein.

