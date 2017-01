Rollsportler schicken Elisabeth Baier ins Rennen Bis Mittwoch können Vereine ihre Leute für die Sportlerwahl nominieren. Nach der Pleite im Vorjahr hat Großenhain diesmal mehrere gute Titelchancen.

Elisabeth Baier (links) läuft bei den Großenhainer Rollsporttagen wieder mal der Konkurrenz davon. © Brühl

Neues Jahr, neues Glück. Der Kreissportbund (KSB) Meißen sucht wieder die populärsten Sportler des Vorjahres. Bis zum 25. Januar können Vereine ihre herausragendsten Mitglieder für die Kreissportlerwahl vorschlagen. Dabei gilt: Nur Vereine, die von sich aus ihre Kandidaten nennen, können berücksichtigt werden und kommen in die Vorauswahl.

Aus allen Vorschlägen nominiert der KSB-Ausschuss „Sportlergala“ zusammen mit der SZ-Lokalsportredaktion die maximal zehn Kandidaten in den fünf Kategorien (Sportler, Mannschaft, Seniorensportler, Nachwuchssportler und Nachwuchsmannschaft). Die Vorstellung der Kandidaten erfolgt im Amtsblatt des Landkreises und in der Sächsischen Zeitung.

Die Gewinner werden dann im Rahmen der Sportlergala 2017 bekannt gegeben. Diese ist erstmals nach der Kreisfusion vor neun Jahren in der Region Riesa-Großenhain geplant. Bisher fand sie entweder in Zentralgasthof Weinböhla oder in der Börse Coswig statt. Die „Sportler des Jahres 2016“ sollen am 1. April in der Riesaer Stadthalle „Stern“ geehrt werden.

„Das war sehr enttäuschend“

Die Erinnerungen an die letzte Wahl der „Sportler des Jahres“ im Landkreis Meißen sind für Großenhain nicht die allerbesten. Hiesige Sportler gingen in allen Kategorien leer aus. Nicht mal ein zweiter oder dritter Platz sprang für sie heraus. „Das war sehr enttäuschend“, sagt Ute Enger, die 1. Vorsitzende des erfolgsverwöhnten Großenhainer Rollsportvereins (GRV).

Diesmal stehen allerdings die Chancen sehr gut, dass wieder ein „Sportler des Jahres“ aus Großenhain kommt. Der GRV schickt Elisabeth Baier und ihren Trainer Jörg Rannacher ins Rennen um die begehrten Titel. Die 16-jährige Ebersbacherin ist eine, wenn nicht sogar die erfolgreichste Nachwuchssportlerin des vergangenen Jahres im Landkreis Meißen. Sie gewann im letzten September bei der Speedskating-Weltmeisterschaft im chinesischen Nanjing eine Bronzemedaille. Das war eine der wenigen Medaillen für deutsche Speedskater bei dieser WM. Außerdem ist sie dreifache Europameisterin und vierfache Deutsche Meisterin. „Unsere Elli hat 2016 ganz schön abgeräumt“, sagt Ute Enger, die selbst mehrfache „Sportlerin des Jahres“ war. Zusammen mit Melina Scheffler und Milena Wählisch gewann Elisabeth Baier auch den Staffel-Titel bei den Norddeutschen Meisterschaften. Auch diese Leistung ist würdig genug für die Nominierung zur Kreissportlerwahl. Doch der KSB habe bereits signalisiert, dass es eventuell nicht dazu kommt, weil Elisabeth Baier dann in zwei Kategorien (Nachwuchssportler und Nachwuchsmannschaft) nominiert wäre.

Auch der zweifache Deutsche Juniorenmeister Franz Pottrich wäre ein guter Kandidat. Doch in der Vergangenheit hat der KSB selten zwei Sportler aus einem Verein und einer Sportart in einer Kategorie nominiert.

Sehr gute Chancen hat dagegen Jörg Rannacher. Als Deutscher Meister geht er in der Kategorie „Seniorensportler“ ins Rennen. Bleibt abzuwarten, ob auch andere Großenhainer Vereine Kandidaten für die Kreissportlerumfrage benennen.

