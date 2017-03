Rollsportler gewinnen 2000 Euro Was für ein Wochenstart: Der Verein sichert sich am Montag viel Geld für seine Vereinskasse.

Daniel Pavel von Hitradio RTL konnte letztlich den Rollsportlern einen Scheck im Wert von 2000 Euro übergeben. Vereinsvorsitzende Ute Enger und Mitstreiterin Mandy Knauff freuten sich riesig. © Anne Hübschmann

Große Freude bei den Mitgliedern und Fans des Rollsportvereins: Bei der Aktion „Hit-Radio RTL – Scheine für Vereine“ sicherten sich die Röderstädter satte 2 000 Euro für ihre Vereinskasse. Die Rollsportler hatten sich auf der Internetseite des Radiosenders beworben, waren am Montagmorgen im Programm genannt worden und meldeten sich innerhalb von 15 Minuten beim Sender. Am Nachmittag legte der Verein sich dann kräftig ins Zeug und gab alles dafür, das einmal eingespielte Geld noch zu vervielfachen. Über das Internet rief er alle Mitglieder, Freunde, Kollegen und Nachbarn auf, sich zwischen 16 und 17 Uhr beim Verein an der Hohen Straße 29 zu treffen. Denn je mehr kamen, desto besser. Pro anwesender Person legte Hit-Radio RTL nämlich jeweils 5 Euro für die Vereinskasse obendrauf – maximal 1 000 Euro. Eine Aufgabe, die die auch sonst erfolgreichen Rollsportler mit Bravour meisterten. Trotz strömenden Regens kamen 255 Leute zusammen. Fazit am Ende: Vereinsvorsitzende Ute Enger durfte sich über einen Scheck in Höhe von 2 000 Euro freuen. Herzlichen Glückwunsch!

