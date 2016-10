Artikelempfehlung

Rollrasen freigegeben

Großröhrsdorf. Vier Wochen lang hatte der Rollrasen auf dem Bolzplatz an der Silberspitze in Großröhrsdorf Zeit zum anwachsen. Dann wollte die Stadt die Geduld der jungen Ballfreunde keinen Tag länger auf die Folter spannen. Bürgermeisterin Kerstin Ternes lud jetzt unverzüglich zur offiziellen Freigabe des Rasens alle kleinen Fans an den Platz ein. Trotz regnerischen Herbstwetters folgten Kinder und weitere Anwohner dieser Einladung zahlreich. Kerstin Ternes bedankte sich bei ihren Mitarbeitern vom Technischen Dienst für die schnelle Realisierung des Baus. 3200 Euro an Sachkosten fielen außerdem an für den neuen Rasen, Mutterboden und die Baggermiete. maßnahme. Sie wünschte allen Nutzern viel Freude am neuen Grün und hofft, damit dem Treffpunkt an der Silberspitze eine schönere Ansicht gegeben zu haben. Die Kinder der ev.-luth. Kindertagesstätte „Agnesheim“ hatten zu diesem Anlass extra ein Lied umgedichtet, welches sie als Dank den Mitarbeitern des Technischen Dienstes vortrugen. In der Vergangenheit hatten Anwohner auf den schlechten Zustand des Platzes aufmerksam gemacht. Die Stadtverwaltung kam nun dem Wunsch nach einer besseren Lösung nach und belegte den Platz mit 500Quadratmetern Rollrasen. Zuerst mussten allerdings Baumstümpfe aus dem umliegenden Erdreich entfernt werden. Danach wurde der Platz per Baggerschaufel begradigt, um im Anschluss eine Unterschicht für den Rasen aufzubringen. Ziel war es eine gerade Fläche mit geringer Neigung zu erhalten, um den Abfluss von Regenwasser zukünftig besser zu gewährleisten. Danach breiteten die Mitarbeiter des Technischen Dienstes mehr als 500 qm Fertigrasen in Windeseile aus, um lange Wartezeiten zu vermeiden und schnelles Anwachsen zu gewährleisten. 3.200 € Sachkosten fallen bei der Stadt für den neuen Rasen, Mutterboden und Baggermiete an. Hinzukommt noch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter des Technischen Dienstes.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/rollrasen-freigegeben-3517326.html