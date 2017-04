Rolli-Rampen für Geschäfte in der Altstadt Aus einer Idee wurde ein Studentenprojekt. Es soll Rollstuhlfahrern in Görlitz helfen.

Heilpädagogik-Student André Neutag und Freundin Katharina Kohnen in der Görlitzer Altstadt: Stufen und Absätze machen einen Café-Besuch zuweilen schwierig. Das soll sich nun änderen, am 5. Mai wird die erste Rampe übergeben. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Einfach mal schnell auf einen Kaffee in der Görlitzer Altstadt einkehren – klingt einfach, ist es aber nicht immer. Manchmal reicht schon ein Treppenabsatz, und das Vorhaben ist gescheitert. Katharina Kohnen hat das in Görlitz erlebt. Sie leidet an einer angeborenen, generalisierten Muskeldysfunktion, sitzt in einem Elektrorollstuhl. Der kann zwar Absätze bis zu sechs Zentimeter Höhe bewältigen. Aber viele Querschnittsgelähmte trauen sich einfach nicht über eine derartige Hürde, weiß ihr Freund André Neutag. Er studiert Heilpädagogik an der Hochschule Zittau-Görlitz. Der Nachmittag, an dem er mit Katharina Kohnen ein rollstuhlfreundliches Café in der Görlitzer Altstadt suchte, blieb ihm in dauerhafter Erinnerung. Das Thema ließ den Studenten nicht mehr los. Heute ist daraus ein Hochschulprojekt geworden, mit wissenschaftlicher Begleitung und einer Abrechnung als Prüfungsleistung.

„Das hört sich im Nachhinein einfacher an, als es am Anfang war“, schildert André Neutag. Neben ihm gehören noch zwei Studentinnen zur Projektgruppe „Görlitz – Altstadt für Alle“. Die drei studieren im vierten Semester, beschäftigen sich unter anderem mit Inklusion, also damit, wie allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten möglich gemacht werden kann. „Es ist ja unsere Aufgabe als Heilpädagogen, die Inklusion in die Gesellschaft zu tragen“, sagt Studentin Paula Dathe. Eine ganz praktische Hürde, die zunächst überwunden werden musste, war die Suche nach einem Kooperationspartner, einem Verein, mit dem das Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt werden konnte. „Wir haben viele Vereine angefragt“, sagt André Neutag. Beim Martinshof in Rothenburg stießen die Studenten auf offene Ohren. „Es war relativ schnell klar, dass dort Interesse an unserem Anliegen besteht“, sagt André Neutag. Das Anliegen, das bedeutet Rampen für Görlitzer Altstadtgeschäfte, für Cafés, mit denen Rollstuhlfahrer, aber auch Ältere mit Rollatoren und Muttis mit Kinderwagen bequem Stufen und Absätze überwinden können. Eine Idee, die Geld kostet. Mit einer Spendenaktion über soziale Medien, Postkarten und mit dem Martinshof, kam eine Summe zusammen, mit denen erste Rampen angeschafft werden können. Die Aktion Mensch unterstützt das Vorhaben der Studenten.

Für die hieß es zunächst aber auch wieder Klinken putzen, dieses Mal bei Geschäftsinhabern in der Altstadt. „Die Reaktionen auf unsere Vorhaben fiel bei den Unternehmern sehr unterschiedlich aus“, erzählt André Neutag. „Sie reichten von: ,Zu uns kommt eh kein Rollstuhlfahrer‘ über ,brauchen wir nicht‘ bis hin zu ,Super-Idee‘“, sagt er. Am Ende erklärten sich acht Geschäfte bereit, beim Rampenprojekt der Studenten mitzumachen. Fünf werden nun mit der Zufahrtshilfe ausgestattet. „Wenn mehr Geld zusammenkommt, kann das Ganze natürlich noch ausgeweitet werden“, sagt Paula Dathe.

Geplant ist, Rampen in unterschiedlicher Länge zu kaufen, je nachdem, wie hoch die zu überwindende Stufe ist. „Die kurzen Rampen sind beispielsweise anderthalb Meter lang“, sagt André Neutag. Gekauft werden sie beim Verein Sozialhelden in Berlin. Der hat große Erfahrungen auf dem Gebiet. Unter dem Motto „Tausend und eine Rampe für Deutschland“ engagiert sich der Verein schon seit Längerem dafür, Rollstuhlfahrern Zutritt zu „neuen Räumen“ zu schaffen. „Wheelramp“ nennt der Sozialhelden e.V. die Rampen, die die Studenten kaufen. „Wir bekommen pro Stück noch einen Rabatt von 20 Euro“, sagt André Neutag. 179 Euro kostet eine kurze Rampe, 199 Euro eine längere. Es handelt sich um einfache Alu-Rampen. Sie sind in der Mitte klappbar, können platzsparend aufbewahrt werden, direkt in den entsprechenden Geschäften. In Zukunft bekommen die auch noch Aufkleber, damit Rollstuhlfahrer sofort sehen, dass sie hier einfach hereinkommen können.

Am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, wird die erste Rampe symbolisch an den Buchhandel Art Goreliz übergeben. Die Studenten haben sich dazu ein passendes Programm ausgedacht. Eingeladen ist unter anderem der Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer. Der hat zwar Urlaub, möchte aber gern vorbeischauen. „Ich finde es ganz toll, wenn aus einem Studentenprojekt etwas ganz praktisches für unsere Stadt entsteht“, sagt Michael Kretschmer.

„Die Rampen sind einfach wichtig für die Vielfalt in Görlitz“, findet Paula Dathe. Und André Neutag ergänzt: „Warum sollen Rollstuhlfahrer immer nur in bestimmte Geschäfte gehen können?

