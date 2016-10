Rolli-Rampe bremst Umzug aus Die Langebrücker Bibliothek soll im Bürgerhaus untergebracht werden. Ein Detail ist noch ungeklärt.

Noch ist die Langebrücker Bibliothek in der Verwaltungsstelle an der Weißiger Straße untergebracht. Der Umzug in das Bürgerhaus ist beschlossene Sache. Doch eine wichtige bauliche Voraussetzung fehlt noch. © Archivfoto: Willem Darrelmann

An einer Rampe hängt es noch. Der Umzug der Bibliothek Langebrück ins Bürgerhaus ist beschlossene Sache. Auch das Geld liegt schon bereit. „Das Einzige, was noch nicht finanziert ist, ist die Zufahrt für die Rollstuhlfahrer“, sagte Arend Flemming, Chef der Dresdner Stadtbibliotheken. 27 000 Euro soll sie kosten. „Wir als Bibliothek können das nicht bezahlen.“ Er und auch der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) hoffen jetzt, dass die Stadt die Summe im kommenden Jahr bereitstellt. Bibliothek und Ortschaft hoffen auf einen Umzug im Frühjahr 2017.

Die Bibliothek erhält neue Räume im ersten Geschoss des Bürgerhauses. Besucher gelangen über einen Aufzug ins Obergeschoss. Für Rollstuhlfahrer muss die Rampe an den Eingangstreppen errichtet werden. 73 000 Euro soll der gesamte Umzug kosten. Davon werden unter anderem Wasserleitungen, Elektrotechnik, Telefon- und Computerkabel verlegt. Die neue Beleuchtung wird für Veranstaltungszwecke dimmbar sein. Für neue Möbel haben die Städtischen Bibliotheken noch einmal 35 000 Euro bezahlt. Nach Angaben von Arend Flemming sind neue Tische, Stühle und Regale schon angeschafft. Auch die Technik in Langebrücks neuer Bücherei wird ausgetauscht. Bücher, Spiele, CDs und Filme werden mit einem Chip versehen. Bei der Ausleihe werden sie automatisch gescannt. Das ist weniger aufwendig für die Mitarbeiter.

Zwei Verbesserungen

Die Stadtverwaltung und die Ortschaft Langebrück versprechen sich durch den Umzug zwei Verbesserungen. Einmal soll das Langebrücker Bürgerhaus weiter belebt werden. Außerdem macht in den jetzigen Räumen Feuchtigkeit den Büchern zu schaffen. Die Räume der jetzigen Bibliothek in der Verwaltungsstelle an der Weißiger Straße sollen nach dem Umzug als Ausstellungsräume genutzt werden.

Arend Flemming bescheinigt den Mitarbeitern der Langebrücker Bibliothek eine herausragende Arbeit. „Sie haben in diesem Jahr bis Ende September schon 44 Veranstaltungen angeboten. Zum Vergleich im gesamten vergangenen Jahr waren es 42. Das zeigt ihr großes Engagement.“ Auch bei der Zahl der Entleihungen ist es nach oben gegangen. Es sei eine Steigerung von fünf Prozent zu verzeichnen. Auch melden sich immer mehr Langebrücker bei ihrer Bibliothek an. „Hier gibt es ein Plus von 19 Prozent. Dabei dachte ich, im Ort sind schon alle Leser bei uns. Aber nein, es gibt noch eine Steigerung.“

Ausleihe übers Internet

Die größte Zunahme ist laut dem Bibliothekschef bei der Ausleihe über das Internet zu sehen. Über die Homepage der Dresdner Bibliotheken können unter anderem Hörbücher, eBooks oder auch Zeitschriften in elektronischer Form ausgeliehen werden. „Hier haben wir einen Anstieg von 25 bis 50 Prozent zu verzeichnen. Diese Zahl gilt für die Städtischen Bibliotheken insgesamt.“ Nach seinen Worten könnte die Zahl der elektronischen Medien noch größer sein. „Angesichts des großen Interesses haben wir zu wenige. Das hat vor allem mit Urheberrechten zu tun.“ In Langebrück können mehr als 10 100 Bücher, Filme und CDs ausgeliehen werden. Darunter sind 2 800 Sach- und Fachbücher, 2 700 Romane sowie 3 100 Kinderbücher. Das Literaturangebot wird durch 650 CDs und 530 DVDs ergänzt. Die kostenlose Internetnutzung ist für eingetragene Benutzer möglich. Bibliotheksleiterin ist Angela Habel.

Neben dem Umzug in Langebrück hat die Stadtbibliothek noch einen weitaus größeren Umzug zu bewerkstelligen. Bekanntlich zieht die Hauptbibliothek vom World Trade Center in den Kulturpalast. Die Jugendbibliothek wird ebenfalls dort untergebracht. Ende April soll die Eröffnung an dem neuen Standort stattfinden.

