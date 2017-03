Rollenwechsel auf dem Meißner Grafikmarkt Zur 17. Ausgabe waren auffallend viele Künstlerinnen vertreten. Marina Jach kam ein besonderer Exotenstatus zu.

Kreativer Ausgleich: Die Meißner Stadtplanerin Marina Jach am Wochenende an einem der 50 Stände auf der Grafikmesse in der Porzellanstadt. Marina Jach präsentierte Steindrucke, die sie in ihrer Freizeit fertigt. Der Meißner Grafikmarkt fand zum fünften Mal in der Albrechtsburg statt. Nächstes Jahr soll erstmals EC-Zahlung möglich sein. © Claudia Hübschmann

Der Platz an ihrem Stand ist für Marina Jach noch etwas ungewohnt. Zum ersten Mal erlebt sie den Meißner Grafikmarkt als Teilnehmerin statt als Gast. Und zum ersten Mal zeigt die Meißner Stadtplanerin damit eine bislang unbekannte Seite von sich: die der Künstlerin. „Ich gönne mir diesen Spaß als Ausgleich zu meiner Arbeit“, verrät sie und begrüßt ein neugierig dreinblickendes Ehepaar. Besucher. „Kommen Sie ruhig näher“, lädt sie ein. „Das sind meine Arbeiten: Steindruck.“

Der Blickfang in ihrer Hand: eine farbenfrohe Lithografie mit geometrischen Formen. Jede der vier Farben brachte sie in einem langen Prozess formengenau mit einem speziellen Stein auf. Doch bevor ein solcher Stein druckfähig ist, muss er aufwendig behandelt werden – etwa mit Sand oder Säure oder einem anderen Stein. „Ich möchte mal sehen, wie die Resonanz ist auf das, was ich im stillen Kämmerlein mache“, sagt Marina Jach. Just schaut ein Radebeuler Kollege vorbei, der ebenfalls ausstellt: Markus Retzlaff. „Schönes System“, lobt er das Bild. „Gute Aufteilung!“

Der 17. Meißner Grafikmarkt am Wochenende versammelt 50 Künstler, Grafiker und Illustratoren verschiedenster Richtungen. „Grafik ist alles, was man auf Papier macht“, erklärt Organisator Daniel Bahrmann. „Was wir ausschließen, sind Acryl- und Ölbilder, also die große Malerei.“ Veranstaltet wird die Meißner Grafikmesse traditionell vom Kunstverein Meißen und der Albrechtsburg, die bereits zum fünften Mal ihr Erdgeschoss dafür öffnet. Daniel Bahrmann spricht stolz von einem „kleinen Jubiläum“.

Die reizvolle Verbindung von zeitgenössischer Kunst und historischer Kulisse lockt auch Besucherin Uta Davids aus Pulsnitz an. „Darf ich fragen, wie Sie zu Ihren Sujets kommen?“, wendet sie sich an Marina Jach. „Ich bin viel an der Ostsee“, erzählt die Künstlerin und dass sie die Leichtigkeit der Meeresstimmung ebenso verarbeite wie die kratzige Dünenvegetation an der Küste. Uta Davids lauscht. In den Gesprächen mit den Künstlern erfahre sie mehr, als wenn sie in eine Galerie gehe, sagt die Puppenspielerin. Etwas Konkretes sucht sie nicht. Aber wenn ihr etwas gefalle, lasse ihr Budget eine Ausgabe von bis zu 300 Euro zu.

Beim Blick auf die Teilnehmerliste fallen in diesem Jahr besonders viele Künstlerinnen auf. „Wir haben 51 Prozent Frauenanteil“, bestätigt der Organisator. „Ich finde das nur gerecht“, sagt er. Denn Frauen stünden ihren männlichen Kollegen in nichts nach, hätten es auf dem Kunstmarkt aber bis heute schwerer. „Das hängt noch mit den Resten der alten kulturhistorischen Entwicklung zusammen, dass Männer die Kunst machten.“ Bei der Auswahl der Aussteller unter den vielen Bewerbern achtet Daniel Bahrmann auf zweierlei: dass die Arbeiten ins Konzept des Grafikmarkts passen und dass die Qualität stimmt.

Umso mehr freut sich auch Marina Jach, unter den Auserwählten zu sein – als Anerkennung ihrer Arbeit. Ein weißhaariger Herr spricht sie an, fragt nach ihrer Vita. Die studierte Architektin berichtet kurz von ihren Anfängen in Weimar und wie sie schließlich nach Dresden und Meißen kam. Einen Flyer von sich gibt sie mit.

Obwohl die Grafikmärkte in Dresden und Radebeul über eine längere Tradition verfügen, hat sich die Meißner Veranstaltung inzwischen einen Namen gemacht. Daniel Bahrmann setzt viel daran, die Strahlkraft stetig zu erhöhen: durch Magneten wie den zurzeit angesagten Siebdrucker Lars P. Krause, der sonst viel in Berlin ausstellt, oder den aufstrebenden Dresdner Künstler Chris Löhmann, der den Sächsischen Grafikpreis 2016 gewann.

Dieses Konzept scheint aufzugehen. Wenngleich das Besucherinteresse am Sonnabendvormittag noch verhalten ausfällt, ist der Ansturm am Sonntag umso größer. Die rund 5 000 Gäste der Vorjahre sieht der Organisator erneut erreicht. Und viele hätten etwas gekauft, betont er. Denn: „Beim Grafikmarkt geht es in erster Linie darum, den Künstlern eine Verkaufsplattform zu geben“, so Daniel Bahrmann.

Auch die Arbeiten von Marina Jach finden Anklang. Bereits am Sonnabendvormittag erblickt ein Grafikliebhaber aus Dresden ihren Steindruck von einer knorrigen Eiche und einem überdimensionalen Mond – und sofort greift er zu. „Ich bin ein Caspar-David-Friedrich-Freund“, erzählt der Endfünfziger, und das Bild erinnere ihn sehr an Friedrichs „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“. Ein Glücksmoment für Marina Jach. Genau dieses Werk inspirierte sie einst dazu.

