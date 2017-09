Rollentausch nach Alkoholfahrt Der Polizei ist ein Citroen zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz aufgefallen. Doch vor der Kontrolle gab‘s einen Fahrerwechsel.

Symbolbild. © Uli Deck/dpa

Ein 55-jähriger deutscher Autofahrer ist am Sonntagmittag alkoholisiert zwischen Mittelherwigsdorf und Niederoderwitz gewesen. Nachdem den Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Oberlausitz der beigefarbene Citroen entgegen kam, befand sich noch ein Mann am Steuer. „Aufgrund einer Unstimmigkeit zum Kennzeichen entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle des Fahrers“, so Alfred Klaner von der Bundespolizei.

Als sie wenig später das Fahrzeug auf einem Grundstück am Rand von Niederoderwitz vorfanden, befand sich der zuvor erkannte Fahrer an der Beifahrertür und eine Frau an der Fahrertür. „Vermutlich wollten die beiden hier eine Alkoholfahrt verschleiern“, so der Sprecher. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim Mann einen umgerechneten Wert von ca. 0,7 Promille. Der muss sich nun wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

zur Startseite