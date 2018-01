Rollentausch beim Karrierestart Mehr Aussteller denn je: Wegen des Fachkräftemangels wird die Messe für Unternehmen immer wichtiger.

Volle Halle: Für die „Karrierestart“ ist die Messe langsam zu klein, sagt der Veranstalter. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 33 000 Besucher. Von Freitag bis Sonntag gibt es ein interessantes Programm. © Arvid Müller

Junge Menschen auf der Suche nach Ausbildungs- oder Studienplätzen finden in der Dresdner Messe mehr als nur Anregungen. Die „Karrierestart“ stößt langsam an ihre Kapazitätsgrenze. 530 Aussteller sind ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr waren es 492 und 1999 lediglich 163 Firmen und öffentliche Arbeitgeber, die sich präsentiert haben. „Die Messehalle ist langsam zu klein“, so Veranstalter Roland Zwerenz von der Ortec Messe und Kongress, die zur DDV-Mediengruppe gehört, die auch die Sächsische Zeitung herausbringt.

Die hohe Nachfrage bei Ausstellern und Besuchern liegt auch an dem zunehmenden Mangel an Fachkräften. „Früher war es eher eine Informations-Messe, wo es noch freie Stellen gibt“, so Robert Franke, Chef der Wirtschaftsförderung im Rathaus. Das hat sich deutlich gewandelt. „Heute nutzen immer mehr Unternehmen die Messe, um sich zu präsentieren.“

Die Zahlen sind eindeutig. In Sachsen gibt es derzeit rund 30 000 unbesetzte Stellen. Mindestens so viele Besucher werden bei der Messe erwartet. 2017 kamen rund 33 400 Besucher. Laut Statistik der Agentur für Arbeit fehlen Mitarbeiter vor allem in der Metall- und Elektroverarbeitung, Verkäufer, Pfleger, Erzieher, Köche und Kellner. „Die Besetzung der Stellen dauert dort immer länger“, erklärt Agentur-Sprecherin Grit Löst. „In absehbarer Zeit wird sich daran nichts ändern, auch zukünftig wird in diesen Bereichen Fachkräftebedarf bestehen.“

Deshalb liegt auch ein Schwerpunkt der „Karrierestart“ darauf, Besucher für diese Berufe zu begeistern. Sie können sich in unterschiedlichen Handwerken ausprobieren, über Studiengänge informieren, auch Polizei, Ämter aus dem Rathaus, sächsische Ministerien und sogar das Bundeswirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt zeigen sich, buhlen um die besten Kräfte. Denn der Wettbewerb ist hart, weiß auch Dresdens Amtschef Franke und wirbt. „Verwaltung muss nicht staubig sein. Wir haben viele spannende Projekte.“ Als Beispiel nennt er die Ansiedlung von Bosch in Dresden, die seit 2017 feststeht, und die Planung von Gewerbegebieten.

Die Messe Karrierestart öffnet am kommenden Freitag um 9 Uhr, Samstag und Sonntag um 10 Uhr und geht jeweils bis 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

www.messe-karrierestart.de

